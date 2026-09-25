Montevideo City entra a la recta final del Clausura soñando con su primer título

En el marco de la octava fecha, el conjunto ciudadano recibirá este sábado a Deportivo Maldonado para disputar un encuentro en el que buscará continuar con un paso perfecto que lo tiene como único líder, aún con un juego menos disputado.

Jugadas siete de las quince fechas, los de Marcelo Méndez suman 18 unidades, superan por cuatro a su más inmediato perseguidor y el duelo pendiente ante Peñarol de la primera jornada podría hacerles tomar más ventaja.

El gran presente de Montevideo City Torque lo tiene también como único equipo uruguayo en los torneos internacionales de Conmebol. En octubre se medirá con Atlético Mineiro por las semifinales de la Copa Sudamericana.

También este sábado, Nacional visitará a Cerro Largo en un juego que marcará la vuelta de Maxi Gómez a la titularidad tras la lesión y los minutos que sumó el pasado fin de semana, que le alcanzaron para ser héroe de un juego que su equipo perdía 0-2 a los 89 minutos y ganó 3-2 con dos anotaciones suyas.

Octavo con once enteros y con muy pocas posibilidades de consagrarse bicampeón uruguayo, el Tricolor busca puntos para escalar en la Tabla Anual acumulada y poder sellar un boleto a la próxima Copa Libertadores.

En otro encuentro de la jornada, Peñarol recibirá a Boston River con la obligación de ganar para seguir luchando por el Clausura y para mantener la primera posición de la Anual.

Además, Progreso recibirá a Racing ese mismo día, mientras que el domingo se jugarán los partidos Central Español-Liverpool, Juventud-Cerro, Defensor Sporting-Danubio.

El lunes, la etapa llegará a su final con el duelo que pondrá cara a cara a Montevideo Wanderers con Albion.

- Encuentros de la octava jornada del Torneo Clausura:

26.09: Progreso-Racing, Cerro Largo-Nacional, Peñarol-Boston River, Montevideo City Torque-Deportivo Maldonado.

27.09: Central Español-Liverpool, Juventud-Cerro, Defensor Sporting-Danubio.