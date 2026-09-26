Bolivia se enfrenta a Paraguay con “la obligación” de ganar tras la desilusión mundialista

Con un plantel “rejuvenecido”, que promedia los 23,8 años de edad, los bolivianos saldrán a hacer notar un juego ofensivo para aplacar al rival desde los primeros minutos.

Villegas considera que al haber llegado hasta la repesca en las pasadas eliminatorias, la selección boliviana dio “un salto de calidad” en su experiencia, aunque reconoció que “hay presión” por lograr la clasificación al mundial 2030.

El estratega llamó para ambos compromisos a 26 jugadores, varios de ellos con participación en las eliminatorias y la repesca para el Mundial 2026 y que serán la base que utilizará en este proceso, como el portero Guillermo Viscarra, el defensa y capitán Luis Haquín o sus figuras Miguel Terceros y Ramiro Vaca.

En las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, Bolivia y Paraguay se enfrentaron en dos ocasiones, en la primera la albirroja se llevó el triunfo de local con la mínima diferencia y en la segunda el partido terminó en un empate (2-2) en El Alto.

Paraguay llega a su primer amistoso con Bolivia con la intención de mezclar su base de jerarquía, liderada por jugadores como Gustavo Gómez y Miguel Almirón con nuevas incorporaciones, entre ellas futbolistas que juegan en la liga paraguaya que serán evaluados en el sistema táctico.

El seleccionador Gustavo Alfaro decidió incluir a Robert Morales en el ataque de la albirroja y mantiene al resto del equipo como "la base sólida" que les acompaña desde las pasadas eliminatorias.

Cinco días después de jugar con Bolivia, Paraguay enfrentará su segundo amistoso con Colombiana.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Luis Haquín, Diego Medina, Roberto Carlos Fernández, Gabriel Villamil; Robson Matheus, Ramiro Vaca, Miguel Terceros; Jesús Maraude, Leonardo Viviani y John Paniagua.

Paraguay: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez, Miguel Almirón, Julio César Enciso; Robert Morales y Antonio Sanabria.

Estadio: Audi Field de Washington D. C., Estados Unidos.