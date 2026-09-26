Goleadoras, cuando se incluye el fútbol en la fórmula para el empoderamiento de las niñas

"Creamos una metodología a través del juego lúdico del fútbol con la que se pueda enseñar a estas niñas herramientas socioemocionales que son tan fundamentales para la vida en general. La disciplina, la resiliencia, el trabajo en equipo, donde les ayuda a tener una mayor autoestima, mayor liderazgo y una mejor actitud y comunicación...", explicó Zingg en una entrevista a EFE en Oeiras, en el área metropolitana de Lisboa.

Los datos la avalan: los programas de esta organización sin ánimo de lucro ya han beneficiado en 16 años a más de 10.000 niñas de diferentes países, como Estados Unidos, Colombia y Venezuela.

Entre las alumnas hay chicas de entre 7 y 17 años de diferentes realidades sociales y económicas, incluyendo zonas de alta violencia o riesgo, de inmigrantes o refugiados.

Zingg señaló además que en estos años han podido observar cómo sus programas tienen un "efecto multiplicador", ya que las niñas trasladan sus aprendizajes a sus comunidades y familias.

La elección del fútbol como impulsor de esta iniciativa está muy ligado a la infancia de su creadora, quien recordó que ella creció en la Amazonía venezolana, donde su juguete habitual era un balón de fútbol que le permitió hacer amigos de las comunidades indígenas de la zona cuando aparentemente no tenían forma de relacionarse.

"No hablaban el mismo idioma ni estaban vestidos igual que yo -explicó-, pero a través de ese balón de fútbol forjamos lazos de colaboración, de amistad, y me enseñó a una temprana edad que tenemos muchas más cosas en común que las que nos dividen".

Para lograr los mejores resultados posibles, en Goleadoras han ido adaptando la formación a las necesidades de cada comunidad con "aliados locales". Aun así, "las necesidades terminan siendo las mismas: la falta de oportunidades, esas ganas de sentido de pertenencia".

Aunque el objetivo no está centrado en los resultados deportivos, Zingg no cierra la puerta a que puedan encontrarse nuevos talentos del fútbol entre sus filas, porque, razonó, "¿cómo se puede hablar del fútbol femenino si no se les da ese primer apoyo?".

"La idea es que tengan un lugar donde comenzar y un lugar a donde volver y continuar, que es lo que lo hace sostenible y de larga duración", planteó.

El programa llegó hace tres años a Europa a través de Portugal gracias a una colaboración con el Sporting, club en la primera división de ese país, y no descartan ampliarlo a otros, como España.

"El espíritu, la ilusión y la idea están ahí", aseveró Zingg, ganadora del premio Solidario Fundación Starlite 2026 en la categoría de Transformación Social.

Su participación esta semana en el Portugal Football Summit, un foro donde se han reunido referentes del fútbol nacionales e internacionales, le ha servido para "expandir ese mensaje".

En paralelo, recientemente anunció el apoyo de Goleadoras a los afectados por los terremotos que asolaron Venezuela este año, que causaron miles de víctimas mortales y heridos.

En concreto, ha decidido implementar un programa de atención psicosocial que estará dirigido a niños y niñas afectados por los temblores, para "darles normalidad" y ayudarles a "superar el trauma buscando cadenas de apoyo y nuevos amigos" en el largo plazo.

"Que a través del juego puedan ir suavizando un poco lo que viene siendo ese trauma, conociendo lo que va a ser su nueva vida", resumió Zingg, quien recordó que esto es "un granito de arena" ante la catástrofe.