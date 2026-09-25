Grau denuncia maniobra electoral con el contrato colectivo en Municipalidad de Asunción

El concejal de Asunción y candidato a la reelección, Álvaro Grau, denunció, durante una entrevista por ABC TV, que las verdaderas intenciones detrás del tratamiento del nuevo contrato colectivo para el funcionario municipal.

Según el edil, el ingreso a tambor batiente del documento firmado por el intendente Luis Bello (ANR-cartista) con solo tres sindicatos busca montar una burda maniobra de manipulación con fines electorales a menos de dos semanas de las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

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Grau criticó la postura de los 15 concejales de la bancada colorada que dieron quórum para dar trámite al proyecto. El legislador comunal sostuvo que la Intendencia y sus aliados buscan desesperadamente un “salvavidas” político para mover la gigantesca maquinaria electoral de la Comuna a su favor.

“El contrato colectivo actual ni siquiera se está cumpliendo. Los líderes sindicales y la Intendencia le quieren hacer creer a los funcionarios que con un nuevo acuerdo, que aumenta aún más los beneficios y los compromisos que la Municipalidad no puede pagar, ahora sí van a cumplir. Esto es una utilización descarada del trabajador para acarrear votos el día de las elecciones”, expresó.

Contrato colectivo tiene vicios de origen

El concejal señaló que el proyecto padece de graves vicios de origen que lo vuelven completamente inviable e ilegal. Remarcó que la Junta Municipal fue excluida de las discusiones previas y que gran parte de los sindicatos de la institución tampoco fueron convocados a la mesa de negociación.

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Asimismo, alertó que la propuesta sobrepasa de forma abierta los topes legales permitidos para el rubro de salarios y servicios personales, violando normativas vigentes en materia de gasto público en un municipio cuya economía se encuentra prácticamente en bancarrota.

“Por donde se lo mire es un proyecto descabellado que no debió haber ingresado jamás a la Junta. Por eso propuse formalmente que el mensaje sea devuelto a la Intendencia. La Municipalidad de Asunción ya está quebrada y no se puede comprometer un solo guaraní más del contribuyente”, manifestó el edil.

Grau sostuvo además que el oficialismo va a aprobar esto a tambor batiente porque no les importa la salud financiera de la ciudad. “Solo buscan mantener sus privilegios sin importarles que están cavando más hondo la tumba de la capital”, comentó Grau.

Pide cortar el uso del dinero público para la campaña

El concejal sostuvo que la ciudadanía asuncena está agotada de presenciar cómo se utiliza el presupuesto municipal como caja chica para financiar campañas políticas y mantener estructuras prebendarias. Remarcó que la solución es transparentar la gestión, reducir el gasto innecesario y poner el foco de atención en las verdaderas necesidades de la población.

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Finalmente, Grau hizo un llamado a la ciudadanía asuncena para que acuda de forma masiva a las urnas el próximo domingo 4 de octubre. “Le pido a la gente que salga a votar con esperanza y fe; solo con una participación masiva podremos lograr la legitimidad necesaria para cortar de raíz con esta maldita costumbre de usar el bolsillo del asunceno para hacer política”, concluyó.