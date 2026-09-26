Pacientes oncológicos rechazan posible cambio en el INCAN

Tras la circulación de rumores sobre la destitución de la doctora Jabibi Noguera al frente del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (APACFA) emitió un comunicado para expresar su enérgico rechazo.

El pronunciamiento de los enfermos y sus familiares resalta la labor de la actual directora y asegura que su gestión al frente del hospital se caracterizó por el compromiso, la capacidad técnica y la sensibilidad humana para resolver la histórica falta de medicamentos e insumos básicos.

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Para la APACFA, apartar a la profesional en este momento representa un retroceso peligroso para los proyectos en marcha.

“El INCAN no se toca”

En el escrito difundido, la organización enfatiza que los avances logrados en la atención y en la agilización de compras públicas no pueden ser tirados a la basura por disputas partidarias o decisiones burocráticas tomadas a espaldas de la gente.

“Queremos dejar en claro que los pacientes oncológicos y sus familias no permitiremos este cambio. No vamos a permitir que se ponga en riesgo todo lo logrado y que este proceso se tome como una decisión política o administrativa sin considerar el impacto en la vida de miles de personas”, manifiestaron.

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Bajo la consigna “El INCAN no se toca”, las familias afectadas anunciaron que se mantendrán en estado de alerta permanente y movilización si las autoridades del Ministerio de Salud Pública insisten en imponer un recambio sin justificación técnica ni consenso con los usuarios del servicio.