Los siguientes pasos en el caso del Manchester City

En las próximas semanas, la comisión independiente que ha llevado el caso determinará una sanción y tanto la Premier League, si no estuviera conforme con ella, como el City tendrán la opción de apelar.

La sanción puede ser muy variada, ya que la Premier League no establece una correspondencia entre violación y sanción en sus estatutos para evitar que los clubes determinen si les sale a cuenta el dopaje financiero a cambio de pagar una multa o incurrir en la pérdida de puntos, por lo que esta comisión será la que decida cuál es el castigo adecuado.

El Everton, por un solo cargo durante la temporada 2021-2022, recibió una sanción de diez puntos, más tarde reducida a seis, pero es improbable que esto se utilice como precedente y la sanción al City sea proporcional a este caso.

La posible retirada de títulos también parece muy improbable, ya que significaría reescribir la historia de casi una década en la Premier League. El periodo por el que se culpabiliza al City cubre desde 2009 hasta 2018, tiempo en el que ganó tres Premier League, dos FA Cup y cuatro Copas de la Liga. Además, estas tres competiciones están organizadas por tres organismos diferentes, lo que dificulta aún más la toma de decisiones.

Reciba la sanción que reciba, el City apelará. En ese caso, se formará un comité con tres miembros que serán los que decidan si es conveniente reducir o eliminar el castigo al club.

La UEFA ya sancionó al City en 2020 con 30 millones de euros de multa y la prohibición de competir en Europa durante dos años, pero el club recurrió ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), que redujo la pena a una multa de 10 millones.

Esta vez esa vía no será posible, ya que la Premier no reconoce al TAD como organismo para tomar este tipo de decisiones.