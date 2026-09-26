Manchester City: ocho años de investigaciones financieras y sospechas

Noviembre 2018: los “Football Leaks”

Una investigación de un consorcio de diarios europeos revela que el Manchester City recurrió a contratos de patrocinio sobreevaluados y a otros irregulares para aligerar su masa salarial.

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El propietario del club, Cheikh Mansour, habría destinado unos 127,5 millones de euros a patrocinadores de los Citizens para que los destinaran después a su equipo.

La prensa se apoyó para esas afirmaciones en documentos suministrados por la plataforma “Football Leaks”, del hacker portugués Rui Pinto.

El Manchester City respondió aludiendo a correos internos “pirateados o robados” y que habían sido “sacados de contexto”, en lo que consideró “un intento organizado y evidente” de dañar su reputación.

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Marzo 2019: el inicio de las investigaciones

Con base en esas revelaciones, la UEFA anuncia el 7 de marzo de 2019 la apertura de una investigación por “potenciales violaciones de las reglas del fair-play financiero” .

Ese principio instaurado por la confederación europea de fútbol impide a un club gastar más de lo que gana, y regula estrictamente las inyecciones de capitales por parte de los propietarios. La Premier League, organizadora del campeonato inglés de fútbol, inicia además una investigación propia.

Mayo 2019: triplete nacional

El Manchester City se convierte en el primer equipo en ganar los tres grandes trofeos nacionales de su país (Premier League, Copa de Inglaterra y Copa de la Liga inglesa) en una misma temporada.

Febrero 2020: la exclusión europea

La UEFA anuncia el 14 de febrero de 2020 que el Manchester City queda “excluido de las competiciones europeas para las temporadas 2020-2021 y 2021-2022” .

La cámara de enjuiciamiento de la Comisión de Control Financiero de los Clubes (ICFC) considera que el club inglés es culpable de “graves violaciones” de las reglas del fair-play financiero por haber “sobreevaluado los ingresos procedentes de los contratos de patrocinio” en sus cuentas del periodo 2012-2016.

Julio 2020: éxito del recurso

El City presentó un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que anuló la sanción deportiva y redujo la multa a 10 millones de euros, tres veces menos que la suma inicialmente reclamada. “El Manchester City no ha camuflado sus contratos de patrocinio, pero ha fallado en la cooperación con la UEFA”, consideró la jurisdicción suprema del mundo deportivo, que tiene su sede en Lausana (Suiza).

Febrero 2023: los 115 cargos

Después de cuatro años de investigaciones, la Premier League imputa al Manchester City 115 cargos: 80 infracciones financieras en el periodo 2009-2018 y 35 suplementarios por falta de cooperación durante la fase de investigación.

El club desmiente todo acto reprochable y afirma disponer de “un conjunto completo de pruebas irrefutables” para defenderse ante la comisión independiente que debe encargarse del caso.

Junio 2023: la Champions, por fin

El Manchester City conquista por primera vez en su historia la Liga de Campeones europea al derrotar en la final de Estambul de 2023 al Inter de Milán (1-0). Los Sky Blues, que acababan de ganar la Premier League y la FA Cup, logran ese ansiado “Treble” (triplete, en inglés), 24 años después del Manchester United de Alex Ferguson.

Mayo 2024: póker en la Premier League

Por cuarto año consecutivo, el City de Pep Guardiola gana la Premier League, una racha inédita en Inglaterra.

Setiembre a diciembre de 2024: el “juicio deportivo del siglo”

Los abogados de la Premier League y del Manchester City declaran en favor de sus representados ante una comisión independiente entre septiembre y diciembre de 2024.

Esa comisión está compuesta por tres miembros y se organiza en un lugar mantenido en secreto y durante varias semanas.

La prensa británica bautiza a esa larga audiencia como “el juicio deportivo del siglo” .

Setiembre 2026: culpable de 114 infracciones

Según el diario The Athletic, el Manchester City ha sido reconocido culpable de 114 de los 115 cargos. No se dictó por el momento ninguna sanción y el club debería presentar un recurso, puntualiza la misma fuente. Un día después de esa publicación, el presidente del City, Khaldoon Al Mubarak, habla a los hinchas en una carta abierta en la que asegura que el procedimiento en curso en contra del club “está lejos de haber terminado” .