Zidane no sustituirá al lesionado Mbappé para los tres partidos de la Liga de Naciones

Según indicó la Federación Francesa de Fútbol este sábado, el técnico mantendrá el resto de la convocatoria para los duelos contra Bélgica de este lunes, ante Italia el viernes 2 de octubre y de nuevo ante Bélgica el día 5.

Mbappé, que se lesionó tras marcar el único gol de la victoria de Francia contra Turquía en el primer partido de Zidane en el banquillo de los 'bleus', abandonó la concentración este sábado con destino a Madrid, donde será examinado por los servicios médicos del club que durante la noche ya estuvieron en contacto con los de la FFF.

El capitán de la selección sufre una lesión en el tendón de la rodilla derecha, según el seleccionador, que aunque aseguró que "es un pequeño problema" prefirió no correr riesgos.