31-34. Los Ravens vencen en dramático juego a los Cowboys en el estadio Maracaná

En un duelo de varias vueltas al marcador, Lamar Jackson lució con 186 yardas y dos envíos de anotación. Derrick Henry también brilló; sumó 89 yardas por acarreo y dos viajes a las diagonales.

En el primer cuarto los Cowboys tomaron ventaja de 10 puntos, misma que los Ravens remontaron en el inicio del segundo cuarto 10-14 con anotación terrestre de Derrick Henry, ventaja que antes del descanso colocaron 13-17 con un gol de campo de Tyler Loop.

En el tercer periodo Baltimore se alejó 13-24 tras un envío de touchdown que atrapó Chris Moore.

Dallas reaccionó en el último cuarto. Dio la vuelta 28-24 con una carrera de KaVonte Turpin, pero Ravens respondió con pase de anotación a Matthew Hibner a minuto y medio del final para retomar la ventaja 28-31.

Con siete segundos en el reloj los Cowboys igualaron 31-31 vía un gol de campo de Brandon Aubrey.

Los Ravens tuvieron una rápida ofensiva. Lamar Jackson dejó, con un segundo restante, a su pateador Tyler Loop a distancia de 56 yardas para un intento de gol de campo que acertó para llevarse la victoria 31-34.

Al juego realizado en Río de Janeiro asistió Neymar, estrella del fútbol brasileño.

El espectáculo del medio tiempo estuvo a cargo del DJ brasileño Pedro Sampaio y del puertorriqueño Ricky Martin.

Este fue el tercer partido en la historia de temporada regular que la NFL realiza en Brasil y el primero en Río de Janeiro; en 2024 y 2025 la Arena Corinthias de Sao Paulo fue la sede.

También este domingo, Brock Purdy tuvo una gran exhibición en la victoria de San Francisco 49ers 36-30 sobre los Arizona Cardinals.

Purdy, quien sumó 297 yardas, completó tres envíos a las diagonales, dos de ellos hacia George Kittle; Christian McCaffrey también lució con 75 yardas por tierra y un touchdown.

Este mismo día los Minnesota Vikings le ganaron 16-23 a los Tampa Bay Buccaneers con una gran actuación de su defensiva que capturó en seis ocasiones a Baker Mayfield.

Y las Vegas Raiders superaron 27-35 a los New Orleans Saints.

Más tarde Los Angeles Rams cerrarán la actividad de este domingo cuando enfrenten a los Denver Broncos.