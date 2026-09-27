El Salvador llega con moral alta al encuentro con Guatemala que no puede perder más

La segunda jornada de la fase de grupos del torneo plantea para los locales la obligación de no perder más y la de hacer pagar a su rival de este lunes los platos rotos de la derrota insólita ante Jamaica el 24 de septiembre.

Los salvadoreños son el único país centroamericano que debutó con un triunfo en el torneo regional.

La plantilla que dirige el entrenador colombiano Hernán Darío Gómez también llega a Guatemala con otro precedente a su favor: en su última visita derrotó a los locales por 0-1. Ese partido correspondió a las eliminatorias del pasado Mundial.

A diferencia de esa ocasión, cuando el partido se jugó sobre césped artificial en el estadio Cementos Progreso, el choque será en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol.

El partido ha sido programado para las 20.00 horas (02.00 GMT del martes) y será dirigido por el árbitro costarricense Juan Gabriel Calderón.

Los salvadoreños ya se encuentran en Guatemala después de vencer esta semana a Martinica por 3-1, resultado que le permite ser uno de los tres líderes del Grupo B de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Guatemala encarará el encuentro tratando de borrar la amargura de su derrota el viernes ante Jamaica por 3-2, en un partido que empezó ganando por 1-0 y que los caribeños definieron a su favor en el minuto 98.

El seleccionador de Guatemala, el mexicano Luis Fernando Tena, aseguró tras la derrota que salió "molesto" con el marcador, pero no con el rendimiento del equipo.

Tena confiará nuevamente para mañana en la figura de Guatemala y anotador de los dos goles ante Jamaica, el delantero Óscar Santis, quien juega en la primera división del fútbol de Malasia y se ha consolidado en los últimos años como el mejor jugador del país centroamericano.