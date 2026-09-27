Una Venezuela en renovación pone a prueba el proyecto japonés

Para la cita contra Japón, en el estadio Edion Peace Wing Hiroshima, Venezuela apostará por caras nuevas como el mediocampista Marco Libra y los delanteros Gleiker Mendoza y Yerwin Sulbarán. También estaba convocado a David Martínez pero quedó fuera por una lesión.

Y aunque las figuras habituales de Venezuela no estarán, el seleccionador Oswaldo Vizcarrondo también convocó a jugadores más experimentados como Yangel Herrera, de la Real Sociedad, o Nahuel Ferraresi, del Botafogo.

La selección venezolana, que ya lleva días entrenándose en Hiroshima como parte de su cita de amistosos internacionales de este año, ganó a Irak por 2-0 el 9 de junio, pero perdió contra Turquía tres días antes por 1-2. En marzo se midió con Uzbekistan y empató a cero, mientras que a Trinidad le ganó por 4-1

Japón, en cambio, viene de ganar todos sus amistosos internacionales de este año. Derrotó a Uruguay 3-1 hace cuatro días, a Islandia por 1-0 en mayo y a Inglaterra y Escocia en marzo por 1-0.

La selección japonesa venció por 3-1 a Uruguay el pasado jueves bajo la dirección de Hajime Moriyasu, quien tomó las riendas del equipo en julio de 2018.

Japón, además, tiene un equipo consolidado y exhibe una férrea zona defensiva, respaldada por figuras clave en el ataque como Takefusa Kubo y Ayase Ueda.

La última vez que ambas selecciones se midieron fue en noviembre de 2019 en Suita (oeste de Japón) y la venezolana venció por 1-4.

Japón: Zion Suzuki; Ko Itakura, Tomoya Ando, Hiroki Ito; Kaishu Sano, Daichi Kamada, Ritsu Doan, Keito Nakamura; Takefusa Kubo, Daizen Maeda y Ayase Ueda.

Venezuela: José Contreras; Teo Quintero, Nahuel Ferraresi, Luis Balbo, Jon Aramburu; Yangel Herrera, Cristian Cásseres, Marco Libra; Gleiker Mendoza, Yerwin Sulbarán, Jesús Ramírez.