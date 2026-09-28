Aguirre vuelve a España como se fue: cercano, directo y bromista

"Seré el Javier de siempre", afirmó ante los medios. Y así fue ante los medios de comunicación frente a los que se sentará cada semana en la capital valenciana. El entrenador mexicano, que afronta su regreso al fútbol español al frente del Valencia, se mostró especialmente atento durante la comparecencia a los periodistas presentes en la sala de prensa de Mestalla, que estaba repleta, tanto de prensa local como internacional.

Aguirre estuvo pendiente de los nombres de cada uno e incluso detectó cuando se repetían los medios o los periodistas que intervenían. “Estoy cada día más jodido”, bromeó después de que un periodista tuviera que repetirle su nombre.

Sus características expresiones, entre ellas el habitual “güey” o el “hijo” con el que se dirige en ocasiones a sus interlocutores, estuvieron también presentes durante una rueda de prensa en la que no dudó en responder con espontaneidad a las preguntas.

“Es un poco injusta la pregunta…”, comenzó un periodista antes de formular una cuestión. “Entonces no me la hagas, güey”, cortó Aguirre entre risas. En otra de las intervenciones, ante unas declaraciones suyas en el Mundial, el mexicano replicó: “No me acuerdo haberte dicho eso, pero bueno, te concedo el beneficio de la duda… Hoy, además, te matan las grabaciones. Me lo van a sacar, seguro”.

“Esa entrevista no la leyó nadie, tú, otro y mi mujer”, “dilo (el nombre del jugador con el que habló el periodista), no seas cabrón” o “por favor, replantea tu pregunta…”, fueron otras de las respuestas que el técnico mexicano ofreció en tono desenfadado.

Ya a su llegada a Valencia cuatro días atrás, en sus primeras declaraciones nada más aterrizar en el aeropuerto de Valencia, en Manises, dijo a los medios que esperaban su llegada, tras ser preguntado por el motivo de aceptar el ofrecimiento del Valencia, que se había decantado por "la historia de este club, el nivel de jugadores, la afición de Mestalla -uuuuffff-, pero por la prensa, no", frase que acabó entre risas.

Además, en el primer contacto con la prensa valenciana también dijo que 24 años después de su primera experiencia como entrenador con el fútbol español las principales diferencias son "más canas, más arrugas", a las que, no obstante, añade "muchas ganas por volver al fútbol" de este país.

Asimismo, respecto a si éste sería el "último baile" de Javier Aguirre a sus 67 años, el técnico de Ciudad de México volvió a tirar de humor al contestar, entre risas: "pues no lo sé, hijo, porque será lo que diga Silvia -su esposa- que es la que manda".

Así, Aguirre también confirmó en su presentación que, además de que dará "todo" por intentar cambiar la dinámica deportiva del equipo, que sólo ha sumado cuatro puntos en las siete primeras jornadas, mantiene intacta una de sus señas de identidad fuera del terreno de juego: su gran sentido del humor.