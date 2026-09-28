Costa Rica despide a Fernando “Bocha” Batista tras un ciclo fugaz

El estratega de 56 años deja el cargo luego de dos derrotas consecutivas en el Grupo A: un doloroso 4-3 en casa ante Curazao —tras ir ganando 3-0 al descanso en el Estadio Ricardo Saprissa— y un 2-0 en contra frente a Haití en Kingston. Estos resultados obligan al combinado tico a sumar de a tres ante Nicaragua y Haití, además de depender de otros marcadores para avanzar de fase.

Lea más: Olise crea una victoria sin Mbappé

Al respecto, el presidente de la Federación, Osael Maroto, confirmó la drástica decisión: “Este es un cambio que se está decidiendo por los malos resultados que se han dado en estas dos fechas de la Liga de Naciones (...), ya no queremos seguir esperando. Los resultados no nos acompañaron” y la situación “nos tiene a todos muy preocupados y muy tristes”

Las ilusiones truncadas y el balance del ciclo

La llegada de Batista había despertado expectativas de emular la histórica campaña del Mundial de Brasil 2014 —donde Costa Rica superó la fase de grupos ante potencias como Inglaterra, Uruguay e Italia antes de caer en cuartos ante Países Bajos— con la mira puesta en el Mundial 2030.

Sin embargo, su paso por el banquillo tricolor estuvo lejos de lo esperado: más allá de los tropiezos oficiales, el equipo acumuló un empate ante Jordania (2-2) y lapidarias goleadas en amistosos ante Irán (5-0), Inglaterra (3-0) y Colombia (3-1).

Pese a este escenario, tras la caída ante Haití, el DT argentino había manifestado su intención de continuar: “Toda la fuerza” para sacar la situación adelante porque confiaba “a muerte” en el trabajo de sus jugadores

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El interinato de una leyenda

Para enderezar el rumbo de manera inmediata, la dirigencia apostó por Bryan Ruiz. El exvolante de 40 años, que disputó tres mundiales como jugador y cuenta con una breve experiencia previa como interino en la Liga Deportiva Alajuelense, asumirá el mando por los próximos dos encuentros, quedando su continuidad sujeta a una posterior evaluación.

Sobre la elección del nuevo timonel, Maroto destacó su arraigo con los colores nacionales: “¿Quién más que él entiende y sabe lo que significa ponerse esa camiseta?”. Batista, quien anteriormente dirigió selecciones juveniles de Argentina y a la absoluta de Venezuela, deja su puesto tras haber sucedido en noviembre al mexicano Miguel “Piojo”