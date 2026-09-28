Olimpia
28 de septiembre de 2026 a la - 22:51

“Vitamina” Sánchez: “No hay mayor incentivo que lograr la posición que obtuvimos”

El entrenador de Olimpia, Pablo Vitamina Sánchez durante el duelo ante Libertad, por la duodécima ronda del torneo Clausura 2026.
El entrenador de Olimpia, Pablo Vitamina Sánchez durante el duelo ante Libertad, por la duodécima ronda del torneo Clausura 2026.

Tras arrebatarle el liderazgo a Libertad en el “clásico blanco y negro”, el entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez, respondió a la consulta sobre los incentivos para lo que viene y los aspectos a pulir de cara al tramo decisivo del torneo Clausura.

Por ABC Color
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Consultado sobre la motivación para defender la cima tras una racha casi perfecta de 7 de 8 partidos ganados, el estratega remarcó que el principal motor es la propia ubicación de privilegio conseguida: “Yo creo que no hay mayor incentivo que lograr la posición que obtuvimos, con lo cual eso ya te invita a redoblar esfuerzos y a no perderla, porque da mucha satisfacción verse primero”.

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Haciendo un paralelismo con campañas pasadas y advirtiendo sobre la paridad actual, el DT agregó: “Nosotros nos habíamos acostumbrado en el torneo anterior: desde la fecha 6 que agarramos la punta, no la soltamos nunca más; y ahora nos toca agarrarla en la fecha 12. Nos resta menos torneo, tenemos menos diferencia, menos margen con respecto a nuestros perseguidores, pero la verdad es que estamos contentos”.

No obstante, al señalar lo que se debe corregir a partir de ahora en cuanto a la efectividad y el riesgo en el tramo final, explicó: “Sí, hay que mejorar, hay que tratar de ser más efectivos, porque hoy tranquilamente en esos dos centros —un tiro libre frontal peligroso cerquita del área y después dos de costado— ustedes saben que puede pasar cualquier cosa: puede golpear la pelota en una mano, el árbitro puede interpretar penal y te pueden terminar empatando un partido que deberíamos haber cerrado de manera anticipada”.

En esa misma línea, el técnico analizó cómo el factor climático y el desgaste físico influyen en el rendimiento del plantel: “También hay una tensión, hay mucho nervio, hoy se jugó con mucho calor, son los primeros calores después del invierno y están pasando un poquito de factura. Fíjense que el partido anterior Raúl Cáceres —que corre habitualmente 11 kilómetros y medio, que es el que más corre— corrió diez y medio; en este se cargó un poquito su pierna, con lo cual claramente le está afectando el calor”.

Y añadió sobre la adaptación necesaria a las altas temperaturas: “Pero bueno, este calor es absolutamente para todos, todos vamos a tener que convivir con esto y empezar a acostumbrarnos nuevamente al verdadero clima de este país”.

Finalmente, concluyó detallando los trabajos de cara al futuro inmediato y los próximos desafíos deportivos entre la copa y el torneo local: “Entonces sí, a corregir, a tratar de poder cerrar este tipo de partidos para sufrir lo menos posible, esa es un poco la idea. Y tenemos ya dos desafíos muy importantes, muy próximos, que son el jueves por Copa Paraguay —que queremos tratar de darnos también una alegría a la gente, que la verdad nos acompaña y nos apoya y alienta y empuja y nos da fuerza cuando ahí estamos un poquito cansados— y después tenemos que jugar con otros serios candidatos a pelear este campeonato”.