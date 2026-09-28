“Vitamina” Sánchez: “No hay mayor incentivo que lograr la posición que obtuvimos”

Consultado sobre la motivación para defender la cima tras una racha casi perfecta de 7 de 8 partidos ganados, el estratega remarcó que el principal motor es la propia ubicación de privilegio conseguida: “Yo creo que no hay mayor incentivo que lograr la posición que obtuvimos, con lo cual eso ya te invita a redoblar esfuerzos y a no perderla, porque da mucha satisfacción verse primero”.
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Haciendo un paralelismo con campañas pasadas y advirtiendo sobre la paridad actual, el DT agregó: “Nosotros nos habíamos acostumbrado en el torneo anterior: desde la fecha 6 que agarramos la punta, no la soltamos nunca más; y ahora nos toca agarrarla en la fecha 12. Nos resta menos torneo, tenemos menos diferencia, menos margen con respecto a nuestros perseguidores, pero la verdad es que estamos contentos”.
No obstante, al señalar lo que se debe corregir a partir de ahora en cuanto a la efectividad y el riesgo en el tramo final, explicó: “Sí, hay que mejorar, hay que tratar de ser más efectivos, porque hoy tranquilamente en esos dos centros —un tiro libre frontal peligroso cerquita del área y después dos de costado— ustedes saben que puede pasar cualquier cosa: puede golpear la pelota en una mano, el árbitro puede interpretar penal y te pueden terminar empatando un partido que deberíamos haber cerrado de manera anticipada”.
En esa misma línea, el técnico analizó cómo el factor climático y el desgaste físico influyen en el rendimiento del plantel: “También hay una tensión, hay mucho nervio, hoy se jugó con mucho calor, son los primeros calores después del invierno y están pasando un poquito de factura. Fíjense que el partido anterior Raúl Cáceres —que corre habitualmente 11 kilómetros y medio, que es el que más corre— corrió diez y medio; en este se cargó un poquito su pierna, con lo cual claramente le está afectando el calor”.
Y añadió sobre la adaptación necesaria a las altas temperaturas: “Pero bueno, este calor es absolutamente para todos, todos vamos a tener que convivir con esto y empezar a acostumbrarnos nuevamente al verdadero clima de este país”.
Finalmente, concluyó detallando los trabajos de cara al futuro inmediato y los próximos desafíos deportivos entre la copa y el torneo local: “Entonces sí, a corregir, a tratar de poder cerrar este tipo de partidos para sufrir lo menos posible, esa es un poco la idea. Y tenemos ya dos desafíos muy importantes, muy próximos, que son el jueves por Copa Paraguay —que queremos tratar de darnos también una alegría a la gente, que la verdad nos acompaña y nos apoya y alienta y empuja y nos da fuerza cuando ahí estamos un poquito cansados— y después tenemos que jugar con otros serios candidatos a pelear este campeonato”.