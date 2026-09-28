El América del uruguayo Almada vence a Necaxa y alcanza al Toluca en liderato del Apertura

Henry Martín convirtió tres goles y el colombiano Miguel Borja, uno, para darle a los azulcremas una trabajada victoria, luego de que el Necaxa del estratega peruano Juan Reynoso tomara ventaja dos veces, con dianas de Owen González y del argentino Julián Carranza.

González anotó de derecha en el minuto 37 para poner delante al equipo de casa, pero dos minutos más tarde, Martín empujó un balón en el área para el 1-1.

Carranza convirtió un penalti en el 43, y Martín volvió a rescatar la igualada, en el cobro de un penalti, en el 45+10.

América fue mejor en la segunda mitad y lo confirmó con anotaciones de Borja, de zurda en el 56, y de Martín, en otro penalti, en el 75.

América llegó a seis triunfos, dos empates, una derrota y 20 puntos, misma cantidad que el Toluca, que lo supera por mejor diferencia de goles.

Ayer, en el duelo más esperado del fin de semana, el Toluca empató 3-3 con el campeón Cruz Azul.

El mundialista Alexis Vega convirtió dos goles y el brasileño Helinho, uno; para rescatar la igualada. Por Cruz Azul, el uruguayo Gabriel Fernández anotó un par de goles y el argentino Nicolás Ibáñez, uno.

Las Chivas de Guadalajara continuaron en el tercer lugar, pese a ser sorprendidas este sábado en su estadio por el humilde Querétaro, que los aventajó 0-2, con goles de Alí Ávila y el argentino Matías Coronel.

Querétaro subió al cuarto escalón con 17 unidades, misma cantidad que León y Atlas, ocupantes de los lugares quinto y sexto.

Este domingo, el León venció por 2-1 al Juárez FC con un gol de último instante de José Alvarado y el viernes, el Atlas sumó tres puntos, al aventajar por 2-3 al Tijuana, con dianas del marroquí Ryan Mmaee, Luis Esteves y el argentino Florián Monzón.

En otros resultados, el viernes, el Atlante le ganó por 4-2 a Monterrey; ayer, Santos se impuso al Pachuca y Tigres UANL al Puebla y hoy, el San Luis derrotó por 2-3 a los Pumas UNAM.

El Apertura se reanudará, después de la fecha FIFA, con la undécima jornada, que se jugará del 9 al 11 de octubre.

- Partidos de la undécima jornada del Apertura del fútbol mexicano:

Viernes 09.10: Puebla-León, Tigres UANL-Toluca y Juárez FC-Tijuana.

Sábado 10.10: Querétaro-Atlante, Atlas-Guadalajara y América-Monterrey.

Domingo 11.10: San Luis-Santos Laguna, Pachuca-Necaxa y Pumas UNAM-Cruz Azul.