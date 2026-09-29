Argentina recibe a Bolivia sin Messi y en su primer partido tras la final del Mundial

El equipo de Lionel Scaloni incluye algunas caras nuevas respecto a la plantilla que disputó la última Copa del Mundo, algunos de los cuales podrían hacer su debut en la Albiceleste en el duelo de este miércoles en el estadio Mario Kempes de la ciudad de Córdoba.

El conjunto boliviano, por su parte, llega golpeado: el domingo acumuló su cuarta derrota consecutiva al caer por 2-0 ante Paraguay en un amistoso disputado en Estados Unidos.

Ambas selecciones encaran el largo camino hacia el Mundial de 2030 desde perspectivas muy distintas, ya que Argentina intentará sobreponerse al reciente anuncio del retiro de Messi tras más de 20 años con la equipación celeste y blanca, mientras que Bolivia todavía no parece recuperarse de la derrota ante Irak en la repesca para el último Mundial.

Messi anunció el pasado 31 de agosto su retiro del seleccionado, pero la ventana de amistosos de septiembre y octubre abrió la puerta a que el delantero de 39 años del Inter Miami pudiera despedirse de su gente.

Eso ocurrirá en el tercer partido de la serie, ante Benín y en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde tres días antes los de Scaloni recibirán a Burkina Faso.

De cara al choque de este miércoles, una de las principales novedades del conjunto albiceleste podría ser la inclusión de Agustín Giay, lateral derecho del Palmeiras que se quedó a las puertas de una convocatoria mundialista meses atrás.

En la práctica de este lunes, el entrenador incluyó también en el once inicial a Nicolás Paz, del Como italiano, y Valentín Barco, del Chelsea inglés.

La delantera estuvo integrada por Julián Alvarez y Lautaro Martínez, mientras que en la zaga central estuvieron Lisandro Martínez y Cristian Romero y en la portería Emiliano 'Dibu' Martínez.

Bolivia, por su lado, llega al duelo de este miércoles en Córdoba con la presión de mostrar un mejor nivel que el exhibido en la derrota ante Paraguay.

En el choque en Washington, los dirigidos por Óscar Villegas mostraron pocas ideas en ataque y su mejor ocasión llegó a través de un penalti de Miguel Terceros que fue desviado por el portero Gastón Olveira.

Tras la visita a Argentina, los bolivianos se enfrentarán como locales a Gambia en Santa Cruz de la Sierra el 4 de octubre.

Argentina: Emiliano Martínez, Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Alexis MacAllister, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Alvarez. Entrenador: Lionel Scaloni.

Bolivia: Guillermo Viscarra, Diego Medina Román, Efraín Morales, Diego Arroyo, Luis Haquín, Roberto Fernández, Miguel Terceros, Héctor Cuéllar, Carlos Melgar, Gabriel Villamil y Fernando Nava. Entrenador: Óscar Villegas.

Estadio: Mario Kempes, de Córdoba (Argentina).

Hora: 21.00 hora local (00.00 GMT del miércoles).