Albirroja: Morales y Enciso se perfilarían en la ofensiva ante Colombia

La Albirroja completó este miércoles su penúltima práctica en la capital estadounidense y este jueves cerrará su estadía en la zona de Washington D.C. antes de trasladarse a Nueva Jersey, donde enfrentará el viernes a Colombia, desde las 21:00 de Paraguay, en el Sports Illustrated Stadium.

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El entrenamiento se desarrolló en las instalaciones de la Universidad George Mason y comenzó con una rutina de fuerza dinámica en el gimnasio. Posteriormente, el plantel pasó al campo de juego para realizar ejercicios de activación coordinativa y técnica, además de juegos de 4 contra 2.

Esta primera parte de la movilización estuvo dirigida por los preparadores físicos Sergio Chiarelli y Pedro Arbelaiz.

Alfaro trabaja el equipo

En el siguiente tramo de la práctica, el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro puso énfasis en los trabajos tácticos. El seleccionador estuvo acompañado por Carlos González, Claudio Cristofanelli y Alejandro Manograsso.

De acuerdo con lo observado en los trabajos, Alfaro mantendría como base al equipo que disputó el Mundial de Norteamérica 2026, aunque con una variante en la zona ofensiva.

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La principal novedad sería la inclusión de Robert Morales junto a Julio Enciso, aunque Antonio Sanabria también aparece como una alternativa para acompañar al atacante que milita en el fútbol inglés.

El equipo que se perfila para enfrentar a Colombia tendría a Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; Diego Gómez, Matías Galarza, Andrés Cubas y Miguel Almirón; Julio Enciso y Robert Morales.

La última práctica de este jueves será clave para despejar la incógnita en el ataque y terminar de definir el onceno que Alfaro presentará ante los cafeteros.

Por su parte, los arqueros realizaron trabajos específicos bajo las indicaciones del preparador de arqueros Diego Carranza, antes de integrarse posteriormente a las tareas generales del plantel.

La Albirroja tendrá este jueves, a las 10:00 de Paraguay, su última movilización en Alexandria. El entrenamiento se desarrollará en las instalaciones de la Episcopal High School.

Una vez finalizada la práctica, la delegación albirroja emprenderá viaje rumbo a Nueva Jersey. El vuelo está previsto para las 18:00, hora paraguaya.

Ante los Cafeteros, el viernes

Paraguay enfrentará a Colombia este viernes 2 de octubre, desde las 21:00 de nuestro país, en el Sports Illustrated Stadium.

Será el segundo amistoso de la Albirroja en esta nueva etapa bajo la conducción de Gustavo Alfaro tras la participación en el Mundial de Norteamérica 2026.