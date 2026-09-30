Asociación de Pacientes dicen que el Estado tiene aún mucha deuda con los enfermos

Los pacientes oncológicos del Instituto Nacional del Cáncer que integran la Fundación Las Elegidas recuerdan con actividades el inicio de Octubre Rosa. El mes en el que se recuerda la importancia de crear conciencia sobre el diagnóstico oportuno ante el cáncer de mama.

En ese sentido, el grupo de pacientes recuerda que el Estado aún tiene deuda pendiente con los enfermos oncológicos. Manifiestan la necesidad de aumentar el presupuesto para el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) del que dependen 10 Hospital Día en todo el país. La red debe recibir medicamentos, insumos, y todo lo necesario para que los pacientes puedan realizar sus tratamientos, pero esto no ocurre, dicen.

Juan Cabrera, miembro del grupo de Las Elegidas, expresó que el Estado debe aumentar el presupuesto para garantizar los tratamientos de los enfermos.

“El Incan necesariamente debe aumentar su presupuesto para que la compra de medicamentos pueda estar asegurados para que los pacientes puedan tener la seguridad de que van a terminar sus tratamientos”, expresó.

Contó, que en muchas ocasiones los pacientes no logran cumplir con todo el tratamiento, y como consecuencia se observan las recaídas en los tratamientos de los pacientes.

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“Muchas veces vemos a los pacientes que se ven obligados a suspender sus tratamientos por la falta de medicamentos. Cuando ocurre eso deben realizar un nuevo protocolo para iniciar otro tratamiento. Incluso hay casos en los que deben recurrir a los recursos de amparo para poder conseguir los medicamentos, que llega, pero cuando el paciente está siendo velado”, expresó.

Actualmente el Incan tiene 10 Hospital Día que son una red de este centro de especialidades que trabajan en forma conjunta con el Incan, pero el principal problema que enfrenta es la falta de medicamentos en los establecimientos.

La necesidad de un Pet Scan

Para precisar el alcance de la enfermedad de los pacientes, los médicos se valen en última instancia de un estudio que se consigue con el Pet Scan.

Su uso en el sector privado representa un gasto de G. 15.000.000, y en la Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) tiene un costo de G. 1.800.000, aunque actualmente el convenio ya no está vigente.

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“Para el Incan contar con el Pet Scan sería algo importante para los médicos y pacientes. Acá hay buenos profesionales, pero si ellos no cuentan con las herramientas necesarios ¿qué pueden hacer?”, refirió.

Los pacientes refieren la importancia de que el Incan cuente con este equipo para la realización de los estudios, ya que sirve a los médicos como un norte para diagnosticar con precisión y aplicar un buen tratamiento.