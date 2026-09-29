Ferran Soriano habla de "falsa acusación" y "teoría de la conspiración"

El directivo, que no quiso hablar en la asamblea general de clubes celebrada en Copenhague, sí se dirigió a los empleados del club en un momento de mucha incertidumbre después de que la Premier League confirmara que son culpables de la mayoría de cargos de los que le acusa desde febrero de 2023.

"La totalidad del caso con la Premier League está basado en una falsa acusación, que es lo que el dinero de nuestros dueños fue puesto en el club a través de algunos patrocinadores de Abu Dhabi. Esto no es verdad y se ha dado las suficientes pruebas a la comisión de la Premier League de que esto no pasó y que no va a pasar. Hablamos de extractos bancarios, transferencias de dinero, testigos y todo lo necesario para demostrar de forma categórica que el dinero no vino del dueño".

"Todo falso cargo contra nosotros viene de esta simple y completa falsa acusación. Sorprendentemente tanto para nosotros como para nuestros abogados, después de más de dos años, la comisión de la Premier League ha dado una opinión que apoya la teoría de la conspiración de la Premier. Para ello, se han ignorado las pruebas que ha dado el club y se ha llegado a una conclusión que es errónea".

En el vídeo, Soriano confirma que el club apelará, como ya había dejado claro en un comunicado previo.

Ahora, es cuestión de que la comisión independiente determinará cuál es la sanción adecuada para el City, pudiendo ir esta desde una multa económica, hasta la pérdida de puntos, descenso de categoría o expulsión de la liga.

El City puede apelar hasta el próximo 2 de octubre.