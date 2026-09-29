Ferrán Soriano se niega a hablar sobre la culpabilidad del Manchester City

"No tengo nada que decir, gracias", respondió el directivo ante un periodista de "Sky Sports" que le preguntó si tiene algo que decir a los aficionados al fútbol.

Durante una asamblea general de clubes en Copenhague, el consejero delegado del City fue abordado horas después de que se conociera la confirmación de la culpabilidad del City en el caso de las 115 irregularidades financieras.

Sin embargo, Soriano no respondió a ninguna pregunta. Ni a la cuestión de si están seguros de que van a ganar la apelación, ni a la de si el club está adulterado ni a la de si el Manchester City está destruyendo el fútbol.

Visiblemente molesto, Soriano abandonó su posición en la asamblea después de no responder a las preguntas del periodista.

El conjunto inglés fue acusado hace más de tres años de 115 irregularidades financieras relativas al periodo entre la temporada 2008-2009 y la 2017-2018.

"Una comisión independiente ha declarado al Manchester City culpeble de todos los cargos relativos a las graves violaciones de las reglas financieras de la Premier League durante un periodo de nueve temporadas y de la mayoría de cargos relacionados con su no cooperación con la investigación", dijo la Premier en un comunicado emitido este martes.

Según lo dispuesto por este tribunal, el Manchester City es culpable de llevar a cabo contratos adulterados con determinadas empresas para inflar sus ingresos y reducir sus costes, de presentar cuentas inexactas y de ocultar sus finanzas a los organismos del fútbol, de incumplir los límites financieros de la Premier y de la UEFA y de incumplimientos de sus obligaciones de cooperación y de actuar de buena fe con la máxima lealtad hacia la Premier.