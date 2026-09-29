Ruiz convoca a Keylor y Borges para enderezar el rumbo de Costa Rica en Liga de Naciones

Una de las primeras decisiones de Ruiz tras su nombramiento como interino el lunes, fue el llamado de jugadores de experiencia que fueron compañeros suyos en la selección: el portero Navas del Pumas mexicano, el centrocampista Borges del Alajuelense y el defensor Juan Pablo Vargas del Puebla mexicano.

Los tres no fueron tomados en cuenta por Batista.

Los futbolistas se unirán al grupo que había convocado Batista para las fechas de Liga de Naciones de septiembre y octubre.

Tras perder ante Curazao por 3-4 y a Haití por 2-0 en las primeras dos jornadas de la fase de grupos de la Liga de Naciones la semana pasada, la Federación Costarricense de Fútbol destituyó el lunes a Batista y nombró como interino a Bryan Ruiz.

La selección de Costa Rica visita este jueves a Nicaragua y el domingo recibe a Haití.

Las posibilidades de Costa Rica de clasificarse a los los cuartos de final son escasas, pues no suma puntos aún y esta obligada a ganar sus dos partidos restantes de esta semana y esperar varias combinaciones de resultados.

El objetivo principal de Ruiz será evitar que Costa Rica termine de último o penúltimo en el grupo, pues ello significaría caer en la Liga B de la Liga de Naciones, es decir una especie de segunda división de la región, y además podría perder la posibilidad de pelear por un cupo a la Copa Oro.

Ruiz, quien se retiró del fútbol después de participar en el Mundial de Catar 2022, el tercero de su carrera tras Brasil 2014 y Rusia 2018, ha acumulado experiencia como entrenador de divisiones menores del Alajuelense y hace unas semanas dirigió al equipo de primera división dos partidos como emergente, situación similar a la que enfrenta ahora con la selección.

Costa Rica se encuentra metida en un bache de un año sin ganar en partidos dirigidos por el mexicano Miguel 'Piojo' Herrera, quien no logró la clasificación al Mundial de 2026, y el argentino Fernando Batista, quien estuvo en el cargo desde marzo pasado, con un saldo de cinco partidos perdidos y uno empatado.