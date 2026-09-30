4-0. Argentina golea en el primer partido de la era post Messi

Lautaro Martínez en el minuto 19, Nicolás Paz en el 29, Cristian 'Cuti' Romero (m.52) y José Manuel 'Flaco' López (m.86), marcaron los goles de la selección dirigida por Lionel Scaloni.

Martínez y Romero, dos de los anotadores, han sido los capitanes elegidos por Scaloni en ausencia de Messi.

Con aforo reducido para cumplir con la sanción impuesta por la FIFA, el partido de hoy marcó el debut de Román Vega, Ezequiel Fernández, Santiago Simón, Leonel Flores y Valentín Gómez.

De esta forma, el seleccionador completó hoy 70 jugadores promovidos al estrenos con el equipo absoluto.

Para Bolivia, en tanto, es la segunda derrota tras quedar eliminada en la repesca al Mundial con Irak. El domingo pasado había perdido por 2-0 ante Paraguay en el Audi Field de Washington.

El partido de hoy exhibió un amplio dominio del equipo local, que rompió el equilibrio en el minuto 19 tras un pase en profundidad de Alexis Mac Allister para la definición de Lautaro Martínez ante Guillermo Viscarra.

El segundo tanto llegó en el minuto 29 con un pase de Exequiel Palacios. A continuación 'Nico' Paz la picó ante la salida de Viscarra.

Luego Argentina dosificó el esfuerzo. Llegó entonces una rotación de jugadores en el comienzo del segundo tiempo y en el minuto 52 ‘Cuti’ Romero amplió.

El último gol llegó a dos minutos del final con un arranque de Leonel Flores y una asistencia a 'el Flaco' López, quien firmó su primer gol con la Albiceleste.

Luego de esta goleada, Argentina afrontará dos duelos en el Estadio Monumental de Núñez, el sábado contra Burkina Faso y el martes contra Benín, el rival que observará de primera mano la despedida de la selección de Lionel Messi.

4.⁠ ⁠Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay (m.73, Santiago Simón), Cristian Romero (m.55, Leonardo Balerdi), Lisandro Martínez (m.80, Valentín Gómez), Román Vega; Gianluca Prestianni (m.55, Valentín Barco), Alexis Mac Allister (m.73, Ezequiel Fernández), Exequiel Palacios (m.80, Leonel Flores), Nicolás Paz (m.55, Franco Mastantuono); Julián Álvarez y Lautaro Martínez (m.73, Juan Manuel López).

0.⁠ ⁠Bolivia: Guillermo Viscarra; Yomar Rocha, Efraín Morales, Marcelo Torres, Diego Arroyo (m.43, Leonardo Viviani), Roberto Fernández (m.83, Diego Medina); Héctor Cuéllar (m.83, Rai Lima), Jesús Maraude (m.83, Luis Haquín), Robson Matheus (m.71, Óscar López); Miguel Terceros (m.83, José Martínes) y Ramiro Vaca (m.46, José Flores).

Goles: 1-0, m.19: Lautaro Martínez. 2-0, m.29: Nicolás Paz. 3-0, m.52: Cristian Romero. 4-0, m.86: José Manuel López.

Árbitro: El colombiano Jhon Ospina amonestó a Miguel Terceros.

Incidencias: Partido amistoso jugado en el Estadio Mario Kempes, de la ciudad Córdoba.