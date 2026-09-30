Aitor Ruibal (Betis) se entrena por vez primera con el grupo tras su operación en mayo

El Betis informó de este avance en la recuperación de Ruibal en la fase final de su puesta a punto para volver a jugar con normalidad después de haberlo hecho en los últimos tres años con molestias en la rodilla que le obligaron a pasar por el quirófano al final del pasado ejercicio.

El equipo del chileno Manuel Pellegrini se ejercitó en la ciudad deportiva bética antes de jugar este jueves en La Cartuja un amistoso ante el Ceuta a beneficio de Cáritas de la ciudad autónoma y en apoyo de la población ceutí en medio de la crisis migratoria que sufre esa localidad española del norte de África, fronteriza con Marruecos.

Siguen con sus respectivas selecciones Ez Abde (Marruecos), Troy Parrott (Irlanda), Álvaro Fidalgo (México), Facundo Bernal (Uruguay), Valentín Gómez (Argentina), Junior Firpo (República Dominicana); y Angel Ortiz, Manu González y Morante (España sub-21).

Junto a ellos, no estará tampoco en el amistoso de La Cartuja el lateral zurdo Fran García, a quien ha llamado el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, en sustitución del futbolista del Atlético de Madrid Alejandro Grimaldo debido a las molestias que sufre en el muslo izquierdo, para los dos restantes encuentros de la Roja en la Liga de Naciones en esta ventana internacional.