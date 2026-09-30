'Bolillo' Gómez pone a disposición su cargo si El Salvador desciende a Liga B de Concacaf

Tras el resultado de 6-0 de la selección salvadoreña en lunes ante Guatemala en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la confederación de fútbol de América del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), Bukele indicó que se reunió con los jugadores y así como con el cuerpo técnico de la Azul y Blanco.

Relató que el técnico colombiano le expresó que "si no deja a la selección mayor en el grupo (liga) A se va el día martes".

En la fase de grupos de la Liga A, El Salvador espera enfrentar como local a Jamaica el viernes 2 y visitar a Martinica el lunes 3 de octubre, tras vencer 3-1 a Martinica y caer ante Guatemala.

"El cuerpo técnico se queda con la selección para los dos partidos del día viernes y del día lunes", dijo el presidente de la Fesfut e insistió que "Bolillo me dijo, y le tomé la palabra, que si no logra mantener a la selección en el grupo A, se va el martes y eso es lo que puso sobre la mesa".

"Hay que trabajar, hay que trabajar y mucho. Hay que levantar los ánimos y mucho, y hay que ir con mucho valor a enfrentar el partido contra Jamaica y Martinica", añadió Bukele.

El Salvador se encuentra en el grupo B de la Liga y se ubica en la quinta posición con 3 puntos, los mismos con los que cuenta Guatemala, Honduras y Jamica, el segundo, tercer y cuarto lugar, respectivamente.

En la Liga A, los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, donde se incorporarán a México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, selecciones preclasificadas para esa instancia.

La Liga de Naciones de la Concacaf representa la única vía de clasificación para la Copa Oro 2027.

Desde su llegada, en febrero de 2025, Gómez ha dirigido dieciocho partidos con un saldo de cuatro victorias, cinco empates y nueve derrotas. A esto se suman siete partidos contra clubes o academias con un balance de dos derrotas, dos empates y tres victorias.