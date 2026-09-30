El legado de Pep Guardiola, cuestionado: “Ahora sabemos que dirigió a un club adulterado”

El terremoto institucional que vive el fútbol inglés tras la declaración de culpabilidad del Manchester City por irregularidades financieras ha comenzado a rozar de lleno a Pep Guardiola. La investigación de la Premier League abarca el periodo entre 2009 y 2018, cubriendo dos de las temporadas del técnico español en el banquillo sky blue, incluida aquella en la que conquistó su primera liga inglesa.

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Un artículo demoledor en <i>The Times</i>

En una columna de opinión publicada en el prestigioso diario británico The Times, el periodista Matthew Syed no ha escatimado en críticas hacia el club y el entrenador catalán. “Ahora sabemos que dirigió a un club adulterado, pagado por contratos adulterados, alimentado por compañías adulteradas y durante la que ahora podemos denominar con una era adulterada”, arranca el escrito.

El columnista pone el foco sobre los más de 1.000 millones de euros de presunto fraude acumulados en esos casi diez años y plantea un dilema sin medias tintas: “Hay dos alternativas. O Pep lo sabía y por lo tanto no es ni un visionario ni una leyenda, solo un fraude, o no lo sabía y entonces es la persona más miope. Me refiero, yo no soy un contable forense, pero he cuestionado durante más de una década los arreglos financieros del City, pese a recibir constantes insultos y amenazas. ¿Y Pep no vio nada? ¿Está ciego?”. Y añade a modo de sentencia: “Por supuesto hay una tercera alternativa, la hipocresía”.

La respuesta de Guardiola: “Superaremos esto juntos”

En medio de la tormenta mediática, Guardiola rompió este miércoles su silencio con la publicación de su primer comunicado oficial desde que se anunciara la resolución contra el club en el que ha permanecido nueve temporadas, levantando un palmarés histórico que incluye seis Premier League y una Liga de Campeones.

“Quiero que cada aficionado del Manchester City sepa que estoy aquí; más que nunca. Siempre he estado, estoy y siempre estaré, detrás de mi club, mi dueño, mi presidente, Ferran, los jugadores, el personal, Enzo y vosotros, nuestros extraordinarios aficionados. Dejadme ser claro: superaremos esto juntos. Os quiero a todos”, aseguró el técnico.

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¿Magia en el césped o de los contables?

Pese al respaldo incondicional del entrenador a la entidad, la presión externa no cesa. El artículo de The Times concluye con una reflexión lapidaria sobre el impacto real de su etapa en Mánchester: “Guardiola es de forma incuestionable un gran estratega que ha sido exitoso en muchos clubes, pero seamos honestos, su legado siempre estará enmarcado en un periodo en el Etihad en el que la verdadera magia la hacían los contables, no un entrenador”.