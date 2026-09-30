El organismo regulador del fútbol inglés advierte al City

El IFR, que fue creado tras el anuncio del proyecto de la Superliga para evitar que se repitieran episodios similares, tiene la tarea de velar por la protección del fútbol inglés y entre sus poderes está analizar el comportamiento y las finanzas de los dueños de los clubes para que no sean un peligro para la integridad de la competición.

"El veredicto de la comisión independiente crea preguntas muy serias. Nosotros tenemos el poder para analizar la idoneidad de los dueños, directivos y ejecutivos de los equipos y utilizaremos dicho poder donde sea apropiado en interés de proteger la sostenibilidad, honestidad e integridad del fútbol inglés si existe una evidencia clara de mala praxis por parte de individuos", dijo Kogan en un comunicado.

"Esto incluye tener en cuenta lo que ha investigado la liga. Sin embargo, como los procedimientos siguen en marcha entre el Manchester City y la Premier League, esperaremos a nuevas actualizaciones. Esperemos que se pueda resolver pronto por los aficionados", agregó.

El Manchester City, que puede apelar hasta el próximo 2 de octubre, ha mantenido su inocencia y ha dicho que tiene pruebas irrefutables de ella.

Su consejero delegado, Ferran Soriano, dijo que todo el caso está fundamentado en una "falsa acusación" y habló de "teorías de la conspiración" de la Premier League.