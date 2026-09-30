El técnico argentino Fabián Bustos llega a Perú para concretar su regreso al Universitario

Bustos retornará así a dirigir a Universitario, del que se marchó a mitad de la temporada pasada para firmar por el Olimpia paraguayo, club en el que estuvo tres meses.

El argentino iniciará esta segunda etapa en el club crema tras haberse desvinculado recientemente del Millonarios colombiano, equipo con el que inició esta temporada y al que dirigió en 31 partidos, con un registro de 16 triunfos, 8 empates y 7 derrotas.

El técnico tomará las riendas de Universitario con el conjunto limeño ubicado en el segundo lugar del Torneo Clausura, a apenas dos puntos del líder Deportivo Garcilaso.

El objetivo de la U es ganar el Torneo Clausura para jugarse el título de campeón nacional de la Liga 1 de Perú frente a Alianza Lima, vencedor del Torneo Apertura, y así optar al tetracampeonato, tras haber ganado el torneo en los tres años previos.

Bustos será el cuarto técnico de Universitario desde el inicio de la campaña, pues el proyecto del club crema comenzó con el español Javier Rabanal y siguió con Héctor Cúper, mientras que como entrenador interino entre ambos tuvo a Jorge Araujo.

Rabanal fue despedido en abril, mientras que Cúper se hizo cargo del equipo en mayo, y desde entonces dirigió a la U en 14 partidos, con un saldo de 7 triunfos, 5 empates y 2 derrotas.

Sin embargo, la última derrota de Universitario, que cayó por 4-0 contra Garcilaso, propició su salida ante la opción de recuperar a Bustos.