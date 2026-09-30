Lilian Samaniego rechaza el “frente único de salud” y exige respetar la autonomía de IPS

La senadora colorada Lilian Samaniego sentó una postura firme sobre la propuesta de constituir un “frente único de salud” entre el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Previsión Social (IPS) para paliar el desabastecimiento crónico de insumos y medicamentos

La legisladora remarcó que la previsional no es una institución asistencialista ni depende del Poder Ejecutivo. Recordó que la carta orgánica y la Constitución le otorgan un carácter autárquico cuyos únicos dueños son los aportantes y jubilados.

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Según explicó, el marco normativo del país ya cuenta con la Ley N.º 1032 de Creación del Sistema Nacional de Salud, vigente desde hace 30 años, la cual prevé la articulación entre instituciones y la descentralización de los recursos.

Subrayó que el verdadero problema radica en que nunca se reglamentó el Fondo Nacional de Salud previsto en dicha norma, instrumento financiero que permitiría transparentar los costos, establecer compras coordinadas y abaratar el precio final de los fármacos en todo el territorio.

IPS tiene una autonomía irrenunciable

La parlamentaria insistió en que el patrimonio del IPS no pertenece al Gobierno ni al presidente de la República, sino a los tres sectores que sostienen el fondo previsional: los trabajadores que aportan el 9 %, los patronales que cubren el 14 % y los jubilados que entregaron su esfuerzo durante toda una vida laboral.

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Sostuvo que el Estado actúa como un simple administrador y garante, por lo que pretender mezclar las finanzas o la infraestructura de la previsional con las carencias presupuestarias del Ministerio de Salud pública atenta directamente contra los derechos de los asegurados.

“La receta ya está y se debe aplicar”

Al evaluar el padecimiento diario de los pacientes en los pasillos de los hospitales públicos e IPS, la congresista dijo que los asegurados están agotados de los discursos. Afirmó que las familias acuden a las farmacias y se encuentran con las manos vacías.

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“Basta de promesas, basta de ensayos. La receta ya está escrita en la ley y solo se debe aplicar. Lo que el ciudadano paraguayo exige hoy es ver a sus médicos especialistas en los puestos de trabajo y encontrar los medicamentos en la farmacia. Gestión, trabajo y cumplimiento estricto de la ley es lo único que devolverá la dignidad a la atención médica en el Paraguay”, concluyó la senadora.