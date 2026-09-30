En Inglaterra se cuestionan el legado de Guardiola: "Está manchado, ¿estaba ciego?"

En un duro artículo en el diario "The Times", uno de los más prestigiosos del país, el columnista Matthew Syed habla de legado "manchado" del técnico español y se cuestiona si es un fraude, por estar al tanto de las irregularidades", o miope por no darse cuenta de ellas.

La investigación de la Premier League que ha desembocado en esta culpabilidad se alarga entre 2009 y 2018 y cubre dos de las temporadas en las que estuvo Guardiola en el club inglés, incluyendo en la que conquistó su primera liga inglesa.

"Ahora sabemos que dirigió a un club adulterado, pagado por contratos adulterados, alimentado por compañías adulteradas y durante la que ahora podemos denominar con una era adulterada", comienza este duro artículo contra el City y el técnico de Sampedor.

"Hay dos alternativas", se cuestiona el columnista tras mencionar los más de 1.000 millones de euros que defraudó el City en esos casi diez años. "O Pep lo sabía y por lo tanto no es ni un visionario ni una leyenda, solo un fraude, o no lo sabía y entonces es la persona más miope. Me refiero, yo no soy un contable forense, pero he cuestionado durante más de una década los arreglos financieros del City, pese a recibir constantes insultos y amenazas. ¿Y Pep no vio nada? ¿Está ciego?".

"Por supuesto hay una tercera alternativa, la hipocresía", sentencia el periodista.

Este miércoles, Guardiola publicó el primer comunicado tras anunciarse la culpabilidad del City, expresando su apoyo al club inglés en el que pasó nueve temporadas, ganando todos los títulos posibles, incluyendo seis Premier League y una Liga de Campeones.

"Quiero que cada aficionado del Manchester City sepa que estoy aquí; más que nunca. Siempre he estado, estoy y siempre estaré, detrás de mi club, mi dueño, mi presidente, Ferran, los jugadores, el personal, Enzo y vosotros, nuestros extraordinarios aficionados. Dejadme ser claro: superaremos esto juntos. Os quiero a todos", aseguró Guardiola.

"Guardiola es de forma incuestionable un gran estrategia que ha sido exitoso en muchos clubes, pero seamos honestos, su legado siempre estará enmarcado en un periodo en el Etihad en el que la verdadera magia la hacían los contables, no un entrenador", finalizó el artículo.