Gallardo ve en duelo ante Japón "una prueba interesante para observar y evaluar" a Ecuador

Gallardo señaló este miércoles en una rueda de prensa que el partido servirá para observar comportamientos, evaluar el rendimiento individual y colectivo y comprobar cómo los jugadores asimilan los conceptos que pretende implementar en su idea de juego.

"Enfrentar a Japón nos pone ante una prueba interesante", afirmó el técnico argentino, quien destacó también el "juego atractivo" del conjunto nipón y la evolución que ha experimentado en los últimos años.

Gallardo consideró que Japón mostró en el reciente Mundial ser una de las grandes relevaciones, más allá de los resultados que obtenidos.

La gira asiática con la que Gallardo ha debutado como seleccionador ecuatoriano, esta sirviendo de evaluación y conocimiento, tanto para él como para los futbolistas, "y qué mejor que contar con partidos ante esta clase de selecciones".

El extécnico del River Plate argentino debutó al frente de Ecuador el jueves pasado con derrota 3-0 ante Corea del Sur y aseveró que "resultó incómodo", por el poco tiempo del que dispuso el equipo para el descanso y la preparación.

Gallardo aprovechó para resalar su "admiración y respeto" por el seleccionador japonés, Hajime Moriyasu, por el proceso desarrollado con el combinado por más de ocho años, dándole visibilidad a su propuesta de juego.

A su juicio, Moriyasu se ha caracterizado tanto en clubes como en la selección por "hacer jugar bien a los equipos que dirige, con una dinámica de juego atractivo".

El exfutbolista dijo que, si bien es diferente dirigir a una selección que a un club, "la motivación y la pasión lo conmueven igual", y explicó que su objetivo es construir una identidad que permita a Ecuador seguir evolucionando y competir "en otro rango".

Según Gallardo, tanto en esta concentración como en las próximas, "la intención será" que al equipo le llegue el mensaje de manera contundente, que la idea se baje de manera limpia, clara y que los futbolistas la adopten para cuando tengan que venir al llamado, la asuman con naturalidad.

Aseguró que la relación que se va generando con los jugadores a partir de la convivencia y fruto de la comunicación, "permite apreciar actitudes y comportamientos". Y destacó que hay muy buenas voluntades y una calidad humana realmente espectacular en el grupo.

Tras el partido ante Japón, Ecuador esperará al último rival de su gira asiática para el próximo 5 de octubre, que saldrá entre Nueva Zelanda y Panamá.