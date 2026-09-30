Klopp se defiende tras la derrota ante Grecia antes del Alemania-Serbia en Múnich

"Vamos a formar un equipo capaz de plantar cara a cualquier rival", dijo Klopp en la rueda de prensa previa al duelo del jueves, después del empate 1-1 registrado en Ámsterdam ante Países Bajos en el primer partido de la presente edición de la Liga de Naciones, y tras la derrota por 0-1 frente a Grecia en Augsburgo.

"Hemos puesto en aprietos a nuestros dos primeros rivales en sus momentos clave. Eso es algo que quizá ahora no se valore demasiado", apuntó el seleccionador alemán, que llegó al cargo el pasado mes de julio.

El entrenador, además, pidió paciencia ante los procesos de cambio que vive el equipo, especialmente para los jugadores.

"Tener paciencia en este proceso también significa que no evaluamos a los jugadores de inmediato", aseveró.

"También tenemos que darles ese tiempo a los chicos", sostuvo Klopp, que subrayó que tanto el empate ante Países Bajos como la derrota contra Grecia se produjeron por goles encajados en los últimos compases de esos partidos.

El griego Dimitris Kourbelis marcó el tanto del 0-1 en Augsburgo que dio la victoria a Grecia frente a Alemania en el minuto 74.

El neerlandés Cody Gakpo, por su parte, empató el partido en Ámsterdam en el minuto 93, después de que Felix Nmecha marcara el primer tanto de la era Klopp y abriera el marcador en la primera parte (m.32).

En el Grupo A2 lideran los helenos con seis puntos tras haber ganado sus dos partidos disputados en la competición.

A Grecia le sigue Países Bajos con cuatro puntos, mientras que Alemania es tercera, con un punto, por delante de Serbia, cuarta y última sin puntuar.

Alemania y Serbia se han medido en 29 ocasiones, en 16 de las cuales ganó el combinado germano y ocho el equipo serbio.