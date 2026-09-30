La Federación Portuguesa confirma la salida de Cristiano Ronaldo

Pese al revuelo, el organismo garantizó que la preparación de los próximos partidos ante Dinamarca y Noruega continuará con absoluta normalidad junto a los 24 convocados restantes.

Lea más: Cristiano Ronaldo abandona concentración de Portugal y promete explicar los motivos

“Toda la delegación mantiene el foco absoluto en los próximos compromisos de la selección nacional y en la consecución de los objetivos definidos”, señaló el organismo en un comunicado, que evitó dar explicaciones sobre los motivos reales de la marcha del capitán.

Desde la entidad federativa detallaron que el plantel mantendrá su plan de trabajo de cara a ambos encuentros, recordando además que el segundo de estos compromisos se disputará en el emblemático estadio do Dragão, en Oporto.

Una salida en cadena y un misterio por resolver

La comunicación oficial de la FPF llega como corolario de una jornada caótica, desatada luego de que el propio Ronaldo anunciara su decisión de dejar el combinado nacional tras una charla con el presidente de la federación, Pedro Proença, y la rueda de prensa del seleccionador, Jorge Jesus.

“A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado”, afirmó el delantero en su mensaje, donde optó por no detallar los motivos de su salida, desear buena suerte a sus compañeros “sin excepción” y aclarar que no se trata de una retirada definitiva.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El cisma se materializó cuando el atacante abandonó el estadio Parken de Copenhague sin participar en la última práctica previa al duelo de este jueves frente a Dinamarca (por la Liga de Naciones), contradiciendo los dichos de un Jorge Jesus que, minutos antes, había asegurado que el delantero se ejercitaría a la par del grupo.

Pulso firme en el banquillo y la sombra del partido ante Noruega

Durante su comparecencia ante los medios, el estratega buscó apagar los incendios negando que el ‘7’ se hubiera negado a entrenar. Sin embargo, Jesus defendió a capa y espada su jerarquía y la autonomía de sus decisiones tácticas: “Nunca ningún jugador va a cambiar mis ideas”, sentenció, al tiempo que confirmó la titularidad de Gonçalo Ramos para medirse ante los daneses.

Todo este trasfondo estalla después de que el astro portugués permaneciera relegado en la banca de suplentes durante los noventa minutos de la victoria del pasado domingo ante Noruega (2-1). Si bien en aquel momento Jesus atribuyó la suplencia a cuestiones estrictamente técnicas y descartó cortocircuitos con el capitán, los acontecimientos terminaron dinamitando la convivencia en la víspera de un duelo oficial clave.