Louzán, sobre el Manchester City y el 'caso Negreira': "Primero, que la justicia hable"

Así lo afirmó durante el encuentro amistoso que las selecciones sub20 de México y España disputaron este miércoles en el Cerro del Espino de Majadahonda (Madrid).

Cuestionado por la confirmación de la sanción hacia el City pero aún no para el Barcelona, el presidente de la RFEF pidió primero respetar los procesos judiciales.

"Creo que no hay que especular. De momento, cuando haya sentencia sobre el caso del Manchester City, hablaremos. Nos queda un poco lejos, yo bastante tengo con lo de aquí. El otro ('caso Negreira'), sí es verdad que nos queda cerca. Ya hemos dicho que actúe la justicia cuanto antes porque creo que es muy necesario para terminar con esta interpretación que siempre se utiliza con el 'caso Negreira' de por medio. Creo que nunca debió haber sucedido nada como eso, pero bueno, las personas son personas a título individual que hacen cosas y, bueno, que la justicia hable, y a partir de ahí es cuando nosotros tomaremos buena nota de lo que suceda", dijo.

En esa línea, evitó hacer comparaciones entre un caso y el otro y sacó pecho por la salud del fútbol español.

"Los resultados nos dan una muy buena perspectiva de que el fútbol español goza de muy buena salud. Estamos viviendo el momento de oro del fútbol español. Es verdad que hay que mirar siempre los errores y no volver a caer en ellos, pero si estamos en el año dorado del fútbol español, aprovechémoslo, valorémoslo y de alguna manera hagamos participes a toda la sociedad española", apostilló.

Asimismo, valoró la noticia que salió respecto a que un jugador ganador del Mundial decidió repartir su prima entre trabajadores de la RFEF, la cual habla de los "valores" de la selección española.

En otro orden, actualizó las posibilidades de albergar la final del Mundial en 2030, ya sea en el Bernabéu o en el Camp Nou.

"Intentaremos ir a uno de los dos grandes estadios. Vuelvo a reiterar que el Mundial 2030 comienza en España con España y Portugal. Es el año del centenario. En este momento, somos el país más importante del mundo hablando en términos de fútbol. Sólo queda que este Mundial, que nace en España y en Portugal, y en el que también ahora participa Marruecos, rematarlo en España. Estamos trabajando para ello. Ahora queda que terminemos los 11 estadios, los nueve más los dos que ya están, y a partir de ahí, hacer el mejor Mundial de la historia", dijo.

Preguntado por unas declaraciones de Javier Tebas, presidente de LaLiga, sobre lo difícil que sería albergar la final en España si Gianni Infantino continuaba al frente de la FIFA, Louzán dijo que seguirán trabajando a la espera de lo que suceda en las elecciones del 18 de noviembre.