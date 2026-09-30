Nicaragua y Costa Rica se juegan la vida en la Liga de Naciones de la Concacaf

Sin puntos tras las dos primeras fechas, Nicaragua y Costa Rica saldrán al campo a todo o nada en un duelo que promete ser de alta tensión debido a que un tropiezo u otra combinación de resultados sellaría el descenso anticipado para una de las dos selecciones centroamericanas a la Liga B.

Nicaragua, que perdió por 3-2 en la jornada inaugural frente a República Dominicana y luego fue goleada por 6-1 por Curazao, ambos de visita, sueña con una victoria ante Costa Rica que le permita seguir con vida en la Liga A, en la que no ha estado al nivel.

Los nicaragüenes, dirigidos por el argentino Juan Cruz Real, casi sin opciones de conseguir uno de los dos boletos del grupo A para los cuartos de final -ya que con el formato de la Concacaf solo le quedan por jugar dos partidos-, recibirán a una Costa Rica reforzada de experiencia y de historia.

Urgidos por ganar, el nuevo seleccionador de Costa Rica, el exjugador Bryan Ruiz, convocó al guardameta Keylor Navas y al centrocampista Celso Borges para tratar de enderezar el rumbo tras sendas derrotas en los dos primeros partidos al mando del ya destituido entrenador argentino Fernando Batista.

Una de las primeras decisiones de Ruiz tras su nombramiento como interino el lunes, fue el llamado de jugadores de experiencia que fueron compañeros suyos en la selección: el portero Navas, del Pumas UNAM mexicano; el centrocampista Borges, del Alajuelense, y el defensor Juan Pablo Vargas, del Puebla mexicano.

Los tres no fueron tomados en cuenta por Batista.

Tras perder ante Curazao por 3-4 y a Haití por 2-0 en las primeras dos jornadas, la Federación Costarricense de Fútbol destituyó el lunes a Batista y nombró como interino a Bryan Ruiz.

Las posibilidades de Costa Rica de clasificarse a los cuartos de final son escasas, pues no suma puntos aún y está obligada a ganar sus dos partidos restantes de esta semana y esperar varias combinaciones de resultados.

El objetivo principal de Ruiz será evitar que Costa Rica termine de último o penúltimo en el grupo, pues ello significaría caer en la Liga B de la Liga de Naciones, es decir una especie de segunda división de la región, y además podría perder la posibilidad de pelear por un cupo a la Copa Oro.

Nicaragua y Costa Rica están en la liga A, el máximo nivel del torneo, en un grupo en el que están Curazao, Haití, República Dominicana, que lo lideran con 6 puntos, y Trinidad y Tobago (sin puntos).