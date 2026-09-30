Pablo Ramón y Arana, principales ausencias en el entrenamiento del Racing

La sesión, que ha comenzado a las 11.00 horas en el campo Santi Gutiérrez Calle de las Instalaciones Nando Yosu, ha consistido en partidos a campo completo y ejercicios de balón parado.

El técnico racinguista, José Alberto López, se ha mostrado muy activo en el entrenamiento, durante el que ha hecho hincapié en la intensidad y el orden defensivo.

En el capítulo de bajas, el defensor balear Pablo Ramón se encuentra con molestias, mientras que el atacante canario Juan Carlos Arana no se ha ejercitado al estar dolido de un golpe que recibió en el entrenamiento de este martes.

Andrés Martín, que sufrió un esguince en la rodilla derecha en el partido contra el Elche del 28 de agosto, sigue sin ejercitarse con sus compañeros.

Tampoco ha entrenado con el grupo el guardameta Simon Eriksson, que continúa recuperándose de una tendinopatía en el hombro derecho y solo ha realizado trabajo específico una vez sus compañeros han abandonado el campo.

Asimismo, han estado ausentes los internacionales Yassir Zabiri, concentrado con la selección de Marruecos, Pablo García, con la española sub-21, y Jorge Salinas, concentrado con el combinado español sub-20.