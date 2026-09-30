Unai Núñez: "El parón nos ha venido bien para saber los errores cometidos y corregirlos"

El futbolista, en declaraciones al club, ha añadido que el equipo ya está "pensando en el Málaga", su siguiente encuentro liguero, el viernes 9 de octubre. "Tenemos entrenamientos duros y fuertes para coger ritmo, incluso más del que teníamos antes del parón", ha reflexionado el vasco.

El defensa ha recordado que este viernes el Espanyol se mide al Ipswich Town inglés, de la Premier League. El jugador ha augurado un duelo complicado: "La Premier en sí es de mucho físico poderío, y debes sumar los buenos jugadores que tienen. Es muy exigente, juegan a ritmo muy alto y cada vez tienen más dominio de balón".

En el plano personal, Unai Núñez ha valorado positivamente sus primeros meses como blanquiazul. "Desde el primer momento todos me han acogido muy bien. La idea es ir de menos a más y estoy dando ese pasito. Hay que seguir entrenándose, los resultado se verán de aquí en adelante", ha comentado.