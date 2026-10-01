Bolivia pedirá sanciones "drásticas" a Gambia por cancelación de partido amistoso

La FBF señaló en un comunicado de prensa que el partido que estaba programado para el domingo en la ciudad boliviana de Santa Cruz (este) "ha sido cancelado como consecuencia de una decisión unilateral de la Federación Gambiana de Fútbol (GFF), pese a la existencia de un contrato suscrito para la realización del encuentro".

"Ante este incumplimiento contractual, la FBF realizará las gestiones correspondientes ante las instancias competentes deportivas para solicitar la aplicación de las sanciones económicas y deportivas mas drásticas que correspondan", aseguró.

La institución también lamentó los "inconvenientes ocasionados" a quienes ya tenían boletos comprados para ver el encuentro e indicó que se les informará "oportunamente" sobre el procedimiento de reembolso correspondiente.

Al mando del boliviano Oscar Villegas, la Verde disputó recientemente dos amistosos contra Paraguay y Argentina, dentro del inicio de su preparación hacia las eliminatorias suramericanas del Mundial 2030

El pasado 27 de septiembre, Bolivia cayó por 0-2 ante Paraguay en el encuentro disputado en Washington y el miércoles sufrió una goleada por 4-0 en su visita a Argentina en Córdoba.

Bolivia quedó a un paso de volver a un Mundial de fútbol después de más de tres décadas, al haber alcanzado la repesca en las eliminatorias del Mundial 2026.

En el torneo hexagonal clasificatorio que se jugó en marzo en México, los dirigidos por Villegas vencieron a Surinam por 2-1, pero cayeron en la final por 2-1 ante Irak.