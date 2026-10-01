El Gobierno británico matiza: "Si son culpables tendrán que asumir consecuencias"

Burnham, que fue alcalde de Mánchester antes de primer ministro, dijo este miércoles que sería "preocupante" perder a los dueños del City si estos tuvieran que vender el club.

"Han sido un gran aliado para construir la actual ciudad de Mánchester. Les agradezco por todo el dinero que han puesto no solo en el estadio y en la ciudad deportiva, sino también en la ciudad, por su puesto", señaló.

"Yo no puedo intervenir en el proceso. Sería un error, como también lo sería hablar de una conclusión sin haber estudiado todo al detalle. Además esto sigue en marcha y puede haber una apelación del Manchester City", agregó.

Estas declaraciones no gustaron a la oposición, que declaró que estuvieron "fuera de lugar", y han provocado que el Gobierno británico haya tenido que aclarar las palabras de su primer ministro.

"Como el primer ministro dejó claro, el primer veredicto es grave y no puede haber ninguna sugerencia de que nadie está por encima de la ley. También ha insistido en que esto es un proceso independiente. Es esencial que este siga su curso y que se respeta la decisión final. Si se establece la culpabilidad, los responsables tendrán que enfrentarse a las consecuencias apropiadas", manifestó un portavoz de Downing Street.

Según lo expuesto en la investigación y el veredicto de la Premier League y la comisión independiente que ha llevado el caso, el City infló sus presupuestos durante casi una década con una adulteración de sus cuentas de más de 1.000 millones de euros.

Durante ese tiempo, el clbu inglés amasó ocho títulos, incluyendo tres de la Premier League.

El club mancuniano, que tiene hasta este viernes para presentar la apelación, mantiene su inocencia y dice tener "pruebas irrefutables" que cambiarán el veredicto de la comisión independiente. Una vez que se presente la apelación, esta tendrá que ser estudiada en un plazo de doce semanas, luego se celebrará una vista de cinco días y habrá una deliberación que puede prolongarse durante treinta días.