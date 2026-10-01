Español Oliver Torres asegura que Rayados piensa en ser campeón, aunque está en un proceso

"Estamos en un proceso, pero nos exigimos ser campeones ya. La afición rayada es muy exigente, valora mucho el esfuerzo y estamos trabajando para ganar el título", dijo el jugador en una rueda de prensa.

Torres celebró estar sano y confiado en ayudar al equipo en el lugar donde lo ponga el entrenador Matías Almeyda, cuya labor elogió.

"Matías ha decidido que juegue donde él cree que puedo ayudar mejor al equipo. Mi labor es entrenarme, estar lo mejor físicamente y aportar; ahora estoy aprendiendo, intentado ser el nexo entre defensa y ataque", dijo.

El equipo regiomontano ocupa el décimo lugar del Apertura con cuatro victorias, un empate, cuatro derrotas y 13 puntos, siete menos que el líder Toluca, al cual enfrentarán este sábado en un amistoso.

De los nueve partidos del Monterrey en el torneo, Oliver ha sido titular en siete y tuvo participación en los otros dos; ha sido una de las piezas claves en la alineación de Almeyda, con quien el español dijo sentirse a gusto.

"Matías tiene una idea clara, que si la trabajas, mejoras. Ha venido a potenciar el equipo y a cada cual individualmente; somos un equipo que compite contra todos y para ningún rival resulta cómodo enfrentarse a nosotros", explicó.

Monterrey perdió el pasado viernes 4-2 ante el Atlante. Torres aceptó que es desagradable asumir con un revés el descanso por la fecha FIFA, pero también una oportunidad para trabajar y crecer.

"No queríamos llegar al parón con la derrota, pero estos días servirán para seguir con el proceso de mejoría", concluyó.

Rayado reaparecerá en el Apertura el próximo 10 de octubre, cuando visitará al América, en uno de los partidos más esperados de la undécima fecha del Apertura.