Gallardo dice que Ecuador incomodó a un consolidado Japón a pesar de caer en los penales

"El partido fue bastante parejo contra una selección consolidada, gracias a un plan de juego bastante bueno que permitió ver a un equipo ecuatoriano mucho más fresco y fluido", tras el empate de este jueves 0-0 en los 90 minutos, que terminó con la victoria de Japón por 5-4 en los penaltis.

Gallardo recalcó la mejoría de Ecuador ante Japón en relación con el primer partido, que perdió 3-0 ante Corea del Sur, gracias a un acertado plan de juego, desarrollado sobre todo en el primer tiempo, porque en el segundo faltó claridad y fluidez.

"En términos generales, fue un partido que se definió a favor de Japón gracias a los penaltis, porque Ecuador, con poco tiempo de trabajo, incomodó bastante a los japoneses", expresó.

Luego insistió en que, más allá de los penaltis, Ecuador se marchó con buenas sensaciones de la que fue la segunda presentación bajo su mando, especialmente por la rapidez con la que los futbolistas asimilan sus conceptos ante un rival mucho más ensamblado.

"El amistoso ante Japón nos permitió efectuar cambios para observar el comportamiento de algunos futbolistas que, además, no venían jugando. Claro que también se cometieron algunos errores, sobre todo en la salida con balón", reconoció.

Gallardo dijo que continuará la evaluación del equipo y probará distintas posiciones para cada jugador para ver su comportamiento, especialmente con los delanteros, dentro de las posibilidades que le brinda la ventana de fechas FIFA y "para ver las características a las que mejor se adapten a nuestras ideas de juego".

El último partido amistoso de esta ventana FIFA, contra Panamá el próximo 5 de octubre, según Gallardo "va a ser una linda prueba para seguir observando y viendo comportamientos futbolísticos individuales y del equipo".