Giorgian de Arrascaeta, operado con éxito de la muñeca

El equipo médico que acompaña al jugador uruguayo, que fue intervenido en un hospital de Río de Janeiro, prevé darle de alta en la noche de este jueves si mantiene una buena evolución clínica, según un comunicado del club carioca.

La cirugía fue realizada por los médicos Roberto Feres, Edson Roderjan y Fernando Sassaki, jefe del departamento médico del Flamengo.

De Arrascaeta se lesionó en el partido en el que Uruguay goleó por 1-4 a Corea del Sur, en un amistoso disputado en Seúl el pasado lunes.

El departamento médico del Flamengo calcula que el jugador necesitará entre seis y ocho semanas para recuperarse, por lo que probablemente se perderá las semifinales de la Copa Libertadores, que el equipo brasileño jugará este mes contra el Estudiantes de La Plata argentino.