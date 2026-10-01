Lionel Messi compra el CD Eldense de la Segunda División de España

El fútbol español sacude sus cimientos este jueves tras confirmarse una noticia bomba: Lionel Messi se ha convertido oficialmente en el nuevo propietario del CD Eldense, institución que milita en la categoría de plata del balompié ibérico. El propio club de la Comunidad Valenciana hizo el anuncio a través de un comunicado institucional.

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Al anunciar el arranque de esta nueva etapa, la institución destacó el significado de la llegada del astro argentino: “El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución”.

Asimismo, el club hizo hincapié en las expectativas generadas en torno a este proyecto de propiedad: “La llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del CD Eldense”.

Un paso más en su faceta como inversor

Esta operación consolida la apuesta del capitán de la Albiceleste por el ecosistema futbolístico español. Cabe recordar que el pasado mes de abril, el delantero rosarino de 39 años —actualmente en activo en las filas del Inter Miami estadounidense— ya había tomado el control del Cornellà, modesto equipo catalán perteneciente a la cuarta categoría.

Fundado en 1921 y con más de un siglo de historia en sus espaldas, el Eldense es un club centenario que jamás ha saboreado las mieles de la Primera División. En el plano estrictamente deportivo, la llegada de Messi al accionariado principal supone un espaldarazo anímico urgente: tras disputarse las primeras siete jornadas de la nueva temporada, el equipo marcha en la decimonovena posición de una tabla compuesta por 22 equipos, ubicado actualmente en puestos de descenso a la Primera RFEF.