Olimpia en la Copa Paraguay: el mejor eliminado, un título y el partido que ni siquiera terminó

Olimpia enfrenta a Sportivo Luqueño por los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. El Decano es uno de los campeones del certamen, pero suma cuatro ediciones en las que ni siquiera alcanzó las semifinales. Aunque la prioridad es el bicampeonato de Liga, los dirigidos por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, quien alinea un equipo con mayoría de titulares, quiere volver a ganar la competencia.

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De las 7 ediciones disputadas, el Franjeado fue vicecampeón en la primera y conquistó el torneo en la tercera. Por su parte, quedó eliminado en los 16avos de final en una oportunidad, perdió en octavos de final en tres ocasiones y cayó en los cuartos de final en otra. En la actual, el debut fue en Fase 3, superando 5-3 a Cristóbal Colón JAS en el estadio del Deportivo Capiatá.

Olimpia y el mejor eliminado de la Copa Paraguay: ¿Cómo fue?

El estreno de la Copa Paraguay registró un particular capítulo: Olimpia, que había superado 2-0 a 24 de Setiembre de Areguá en la Primera Fase, perdió en la Segunda Fase con Sportivo Trinidense, entonces en la División Intermedia: empató 1-1 en el tiempo reglamentario y cayó 4-2 en los penales en el Adrián Jara. Pero debido al formato, el Decano avanzó de ronda.

A los octavos de final, por el sistema de clasificación, avanzaron los 12 ganadores de las doce llaves y los 4 mejores eliminados. El Franjeado fue el primero de los cuatro en la tabla de perdedores, que sumaba los puntos de la Primera Fase y Segunda Fase, y accedió a la serie de los 16 mejores junto a Resistencia, Deportivo Liberación y General Caballero de Zeballos Cué.

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En dicha campaña, el conjunto de Daniel Garnero superó 2-1 a General Díaz en octavos de final; derrotó 1-0 a Libertad en los cuartos de final y superó 3-1 a Sportivo Luqueño en las semifinales. En la final, enfrentó a Guaraní en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero: fue empate 2-2 en los noventa minutos y derrota 5-3 por penales con un remate fallado por Roque Santa Cruz.

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Las veces que Olimpia quedó eliminado en los octavos de final

En 2019, el año del tetracampeonato de Liga, el Rey de Copas quedó sorpresivamente eliminado en los octavos de final con Cristóbal Colón de Ñemby, que en ese entonces militaba en la Primera División B, la tercera categoría del fútbol paraguayo. Luego de igualar sin goles en el tiempo reglamentario, perdió 5-4 en la tanda de penales en el Erico Galeano de Capiatá.

La segunda eliminación en octavos de final es muy recordada: el 7 de setiembre, Olimpia y Libertad jugaban el clásico blanco y negro en el Defensores del Chaco. Al termino del primer tiempo, el Gumarelo goleaba 4-0 con triplete de Lorenzo Melgarejo y un tanto de Roque Santa Cruz, aprovechando la expulsión que sufrió Alfredo Aguilar, arquero del Decano, a los 14 minutos.

En el segundo tiempo, los hinchas del Franjeado fueron responsables de los incidentes en la Gradería Sur del estadio. Los barras pelearon entre sí y lanzaron butacas al campo de juego. Sin garantías para continuar, el árbitro Giancarlos Juliadoza acabó suspendiendo el encuentro a los 10 minutos, sentenciando el triunfo del Repollero, que accedió a los cuartos de final.

La última fue en 2025: con Ever Hugo Almeida como técnico, Olimpia igualó 2-2 con Atlético Tembetary, entonces en Primera División, pero terminó cayendo 4-2 en la definición por penales en una de las peores temporadas del Rey de Copas, que acabó el año con la consagración de Cerro Porteño en el torneo Clausura 2025 y la Supercopa Paraguay 2025.