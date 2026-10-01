Rafael Leão herederá el número 7 de Cristiano Ronaldo contra Dinamarca

Así figura en la lista oficial difundida hoy por la UEFA, cuyo reglamento para esta competición obliga a las selecciones a usar las numeraciones del 1 al 23 en los partidos.

La Federación Portuguesa de Fútbol había confirmado la víspera el abandono de la concentración de Ronaldo, después de la rueda de prensa del seleccionador, Jorge Jesus.

"A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado", afirmó en un comunicado el jugador del Al Nassr saudí, que deseó suerte a sus compañeros.

Ronaldo, que no anunció una retirada definitiva de la selección, había abandonado el estadio Parken de Copenhague sin participar en el entrenamiento previo al encuentro contra Dinamarca, pese a que Jesus había asegurado minutos antes que se ejercitaría con el grupo.

En esa comparecencia, el seleccionador desmintió que el delantero de 41 años se hubiera negado a entrenarse, defendió su autoridad para decidir las alineaciones y adelantó la titularidad de Gonçalo Ramos frente a Dinamarca.

La salida del capitán se produce después de que permaneciera en el banquillo durante la victoria del domingo contra Noruega por 2-1.

Jesus había negado la existencia de un conflicto con Ronaldo y atribuido su decisión a motivos técnicos.