Raphinha ya se encuentra en Barcelona y este viernes se someterá a más pruebas médicas

Raphinha ya se encuentra en Barcelona y este viernes se someterá a más pruebas médicas

Barcelona (España), 1 oct (EFE).- El delantero brasileño Raphael Dias 'Raphinha' llegó este jueves a Barcelona, donde está previsto que este viernes se someta a más pruebas médicas para determinar la evolución del edema muscular en la parte posterior del muslo derecho que sufrió con la selección de su país.