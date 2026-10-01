Retirada de Cristiano se aproxima, según los portugueses, que esperan más explicaciones

Así lo expresaron varios transeúntes lisboetas cuestionados por EFE este jueves en el centro de la capital, que no se pusieron de acuerdo en si el futbolista puede seguir manteniendo el ritmo a sus 41 años y ante el estilo del nuevo técnico.

Entre ellos estaba André Azevedo, que cruzaba la céntrica plaza de Marquês de Pombal y que aseguró que esperaba su salida "desde hace más tiempo".

"Creo que Cristiano no tiene noción de que ya no está al nivel de los otros colegas. No lo está, tiene 41 años. Por mucho que quiera no tiene el mismo nivel y el mismo ritmo que los otros colegas", planteó Azevedo, que aun así remarcó que el exatacante del Real Madrid y del Manchester United sigue siendo "uno de los mejores jugadores del mundo".

Además, consideró que el perfil de jugadores y el método de juego de Jorge Jesus, con el que Cristiano coincidió en el Al-Nassr la temporada pasada, "no se adecuan al estilo de Ronaldo".

En su opinión, se acerca la salida de Cristiano Ronaldo, y lamentó que no hubiera ocurrido antes: "Quizás hace dos años habría salido por la puerta gigante, ahora sólo sale por la puerta grande", aseveró.

Por otro lado, José Lopes, responsable de un kiosco en el mismo barrio, ve "complicada" la permanencia de Cristiano Ronaldo en la selección, aunque defendió que el madeirense "todavía hace falta".

"Me da mucha pena porque me gusta Cristiano y creo que todavía hacía falta en la selección. Jugando mucho o jugando poco, creo que hacía falta. Pero quizás jugando con este seleccionador creo que es complicado y muy probablemente con la edad que tiene es capaz de anunciar la salida", vaticinó.

Sobre la polémica de las últimas horas acerca de la salida del jugador de la concentración, Lopes insistió en que es necesario esperar a que todas las partes implicadas expliquen qué ha pasado realmente, aunque de primeras le parece que su decisión de dejar al equipo fue "un poco precipitada".

"Entiendo que por su parte (Cristiano Ronaldo) no quiera perturbar al resto (de los jugadores de la selección), porque si él si dijera algo menos conveniente quizás iría a perturbar la concentración y quizás por eso no habló", argumentó el vendedor.

Para Maria Lourenço, que pasaba por una cafetería próxima, la atención también tendría que estar en el seleccionador, al que le exige "alguna responsabilidad" por cómo trató a Cristiano en el partido contra Noruega en el marco de la Liga de las Naciones, cuando decidió no sacarle al campo.

"Creo que fue una falta de respeto a un jugador de su calidad y edad, pero hay un historial de que Jorge Jesus no es siempre le más correcto", comentó Lourenço, quien también está a la espera de más explicaciones de todas las partes.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) confirmó este miércoles que Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la selección en Copenhague y aseguró que la preparación de los partidos contra Dinamarca y Noruega continuará según lo previsto con los otros 24 convocados.

«Toda la delegación mantiene el foco absoluto en los próximos compromisos de la selección nacional y en la consecución de los objetivos definidos», señaló el organismo en un comunicado, sin explicar las razones de la marcha del capitán.

Por otro lado, Cristiano Ronaldo avanzó que dará explicaciones "a su debido tiempo".