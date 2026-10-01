Suiza retira su apoyo a Infantino en su carrera por continuar como presidente de la FIFA

Aunque en junio la ASF expresó su apoyo a Infantino, ciudadano suizo, recientes acontecimientos como el 'caso Balogun' en pleno Mundial 2026 -cuando el presidente de Estados Unidos admitió haber llamado al dirigente de la FIFA para pedir la retirada de una suspensión al futbolista Folarin Balogun-, o los intentos del presidente de la FIFA de explotar comercialmente los derechos de las competiciones han llevado a la federación a hacer una "reevaluación exhaustiva".

Hechos como los citados "plantean cuestiones fundamentales sobre la dirección, la gobernanza, la transparencia y los procesos de toma de decisiones dentro de la FIFA", indicó la ASF en un comunicado.

Según la federación, la credibilidad, la transparencia y el respeto a los estatutos son condiciones indispensables para la confianza en la integridad de la FIFA, pero "ya no se cumplen" a la vista de los acontecimientos registrados desde junio de 2026.

La ASF subrayó que, como federación del país que alberga las sedes de la FIFA y de la UEFA (enfrentadas entre sí desde el intento de Infantino de explotar comercialmente el Mundial y otros torneos), "es consciente de su especial responsabilidad", por lo que seguirá intentando colaborar de forma constructiva con ambas.

Infantino es por ahora el único candidato a presidir la FIFA para el mandato 2027-2031, en una elección prevista durante el congreso que la federación internacional tiene previsto celebrar en marzo del próximo año en Rabat, la capital marroquí, y donde votarán las 211 federaciones nacionales que la componen, incluida la ASF.