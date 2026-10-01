Video: Paiva anota en la derrota del Junior en Colombia

El estadio Atanasio Garardot albergó el jueves enfrentamiento entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, por el Grupo B del torneo Clausura colombiano.

Lea más: De Arrascaeta fue operado con éxito tras fractura en la muñeca izquierda

Al minuto 8, Andrés Sarmiento adelantó al Verde de la Montaña, que aumentó al 17 a través de Andrés Román. El otrora juvenil Guillermo Paiva (de 29 años) descontó para el Tiburón al 24, mientras que Román volvió a ampliar la ventaja local al 71.

¡LLEGÓ EL DESCUENTO DEL 'TIBURÓN'! Guillermo Paiva anota el 2-1 de @JuniorClubSA ante Nacional. 🦈⚽🔥 pic.twitter.com/WRg4Jzl5VE — Win Sports (@WinSportsTV) October 1, 2026

Paiva, surgido en 3 de Febrero de Ciudad del Este y consolidado en el profesionalismo en Olimpia, milita en el Junior desde el 2025, con 91 juegos acumulados y 18 anotaciones.

El atacante militó igualmente en el Náutico de Brasil, en el que tuvo dos etapas, el Zamora de Venezuela y el Colo Colo de Chile.