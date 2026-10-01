Fútbol Internacional
01 de octubre de 2026 a la - 15:28

Video: Paiva anota en la derrota del Junior en Colombia

Guillermo Miguel Paiva Ayala, futbolista paraguayo del Junior de Barranquilla, nacido el 17 de agosto de 1997.
Guillermo Miguel Paiva Ayala, futbolista paraguayo del Junior de Barranquilla, nacido el 17 de agosto de 1997.Redes sociales

El paraguayo Guillermo Paiva anotó el miércoles el gol de Junior de Barranquilla, que perdió por 3-1 contra el Atlético Nacional, en Medellín, en un duelo pendiente de la tercera fecha del torneo Clausura de la Liga colombiana.

Por Victor Miranda
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El estadio Atanasio Garardot albergó el jueves enfrentamiento entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, por el Grupo B del torneo Clausura colombiano.

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Al minuto 8, Andrés Sarmiento adelantó al Verde de la Montaña, que aumentó al 17 a través de Andrés Román. El otrora juvenil Guillermo Paiva (de 29 años) descontó para el Tiburón al 24, mientras que Román volvió a ampliar la ventaja local al 71.

Paiva, surgido en 3 de Febrero de Ciudad del Este y consolidado en el profesionalismo en Olimpia, milita en el Junior desde el 2025, con 91 juegos acumulados y 18 anotaciones.

El atacante militó igualmente en el Náutico de Brasil, en el que tuvo dos etapas, el Zamora de Venezuela y el Colo Colo de Chile.