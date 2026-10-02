0-0. La Vinotinto frena a la Corea de Robert Moreno y Kang-In Lee

El cuadro que adiestra Oswaldo Vizcarrondo planteó problemas a un conjunto que se presentaba después de ser goleado por Uruguay (1-4) el pasado lunes pero con jugadores importantes como demostraron en su participación mundialista.

Venezuela, que dominó la posesión en buena parte de la contienda, incluso pudo llevarse la victoria, pero el VAR invalidó por fuera de juego el tanto que había conseguido Jesús Ramírez, aunque también le fue anulado un tanto a los surcoreanos, por falta de Hyeon-Gyu Oh sobre el meta José Contreras.

El cuadro venezolano se enfrentará el próximo martes a Jordania en el siguiente amistoso de esta ventana de partidos internacionales.

0 - Corea del Sur: Bum-Keun Song, Young-Woo Seol, Han-Beom Lee, Kim Min-Jae, Hyun-Taek Cho, Kang-In Lee, Jin-Seob Park, Hwang In-Beom, Minsu Kim, Hyeon-Gyu Oh y Heung-Min Son. También jugaron Choi Jun, Seung-Won Jeong, Bong-Soo Kim, Tae-Hyeon Kim, Dong-Gyeong Lee, Se-Hun Oh, T. Park.

0 - Venezuela: Contreras, Aramburu, Ferraresi, Quintero, Balbo, Alfonzo, Yangel Herrera, Cásseres, Mendoza, Kelsy y Ramírez. También jugaron Bolívar, Cádiz, Carmona, Pereira y Sulbarán.

Árbitro: Faghani (Irán). Amonestó a Kelsy y Hyun-Taek Cho.

Incidencias: Partido disputado en el Ulsan Munsu Stadium.