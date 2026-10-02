Elecciones municipales: tormenta se aproxima con vientos de hasta 120 km/h

Este domingo 4 de octubre se realizarán las elecciones municipales a nivel país y la DMH emitió una alerta especial sobre un fuerte sistema de tormentas que se iniciaría mañana, sábado.

Específicamente se advierte sobre la llegada de condiciones de tiempo severo que azotarán a gran parte del territorio nacional.

El evento traería consigo intensas lluvias, alta frecuencia de descargas eléctricas, la ocasional caída de granizo y e incluso ráfagas de viento que podrían alcanzar los 120 km/h.

También se estiman importantes acumulados de lluvias que rondarán entre los 50 y 80 milímetros, valores que incluso podrían ser puntualmente superiores.

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Aviso con “área roja”

El boletín especial muestra que las tormentas se registrarán principalmente en la Región Oriental del país, aunque también se ve afectado Presidente Hayes. La zona sur y este del país son parte del “área roja” por lo que se esperan mayores acumulados y ráfagas de viento más fuertes.

Asimismo, en todo el país, salvo Boquerón y Alto Paraguay, se esperan los mencionados fenómenos por lo menos durante la mañana del domingo, día de las elecciones.

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